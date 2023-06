Liga, gli anti-Salvini puntano su Manzato Marcato in silenzio

Ora è ufficiale: il congresso della Liga Veneta si terrà sabato 24 giugno a Padova. Ma questa è appunto una conferma, la novità è piuttosto che alcuni illustri referenti dell’ala antisalviniana hanno deciso di convergere su Franco Manzato, e non su Roberto Marcato, come sfidante di Alberto Stefani nella corsa alla segreteria. L’indiscrezione è trapelata ieri, all’indomani del primo incontro fra l’ex sottosegretario e l’attuale assessore regionale, terminato senza che nessuno dei due facesse un passo indietro.

I nomi

Stando alle voci circolate, a mettere in atto la manovra sarebbero esponenti di peso come a Treviso gli ex segretari nazionali Gian Paolo Gobbo e Gianantonio Da Re con l’attuale leader provinciale Dimitri Coin; a Rovigo l’assessore veneto Cristiano Corazzari; a Vicenza il deputato Erik Pretto; a Verona l’ex sottosegretario Luca Coletto e l’ex parlamentare Paolo Paternoster; a Padova il consigliere regionale Fabrizio Boron. Quest’ultimo però smentisce: «C’è qualcuno che fa il gioco d’ombra per parlare male degli altri. Dico semplicemente che, per batte Stefani, serve un candidato unitario: quindi si scelga il migliore fra Manzato e Marcato, e possibilmente lo decidano loro due, ma non spetta a me fare nomi. Tra l’altro sono puro espulso, anche se ribadisco che mi presenterò eccome al congresso».

Le ricostruzioni

Ad ogni modo le ricostruzioni del retroscena divergono fra i leghisti di rango. C’è chi sostiene che Manzato avrebbe la giusta capacità di mediazione, mentre Marcato sarebbe un candidato troppo divisivo, “colpevole” oltretutto di aver incontrato Stefani dando adito a sospetti di presunti accordi su un possibile tandem. Ma c’è anche chi ribatte che tutto questo, dalla mossa alla narrazione, sarebbe solo il tentativo dei trevigiani (Manzato è di Oderzo) di arginare lo strapotere dei padovani (Marcato è di Piombino Dese, così come Stefani è di Borgoricco). Per il momento Marcato non parlava: pur venendo descritto da quanti l’hanno sentito come «furioso» per questo colpo di scena, l’assessore si è preso una pausa di riflessione per qualche giorno. I nemici sussurrano che aveva già il timore di perdere e che ora sia preoccupato dal fatto di non poter più contare su pezzi importanti del partito. Gli amici ribattono che il “Bulldog” potrebbe comunque scegliere di tirare dritto, pur nella consapevolezza che un conto è correre per vincere, un altro è camminare per partecipare. Altri osservatori assicurati invece che nulla è ancora deciso e che anzi è troppo presto per azzardare un pronostico. Chiaro che però, non foss’altro che per una questione aritmetica, il consistente riposizionamento dei delegati su uno dei due anti-Stefani (e in particolare su Manzato anziché su Marcato) indebolirebbe la candidatura del commissario veneto uscente, che comunque continua la sua campagna elettorale. Ieri il deputato ha infatti presentato il terzo punto del suo programma

La convocazione

Ad ogni modo, ormai i tempi stringono, per cui è cominciata la raccolta delle firme (minimo 60, massimo 95) a sostegno degli aspiranti segretari. È arrivata ieri l’email ai delegati e agli aventi diritto al voto, fra i quali non rientrano gli assessori regionali che infatti non l’hanno ricevuta, il che a Palazzo viene bollato come «una cattivaria» di via Bellerio. Il congresso è fissato per sabato all’hotel Four Points by Sheraton in corso Argentina a Padova, alle 8 in prima convocazione e alle 8.30 in seconda. Gli accrediti saranno ammessi dalle 7.50 alle 18, ora in cui termineranno le votazioni che faranno seguito all’esposizione del programma da parte dei candidati.