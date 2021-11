Liga veneta a congresso: fiducia e dieci espulsi

Testimone (interessata) della faida in salsa lumbard che contrappone Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti, la Liga veneta prova a consolidare l’ampio consenso popolare raccolto e rimodella il partito alla luce delle accresciute responsabilità politiche e amministrative. È la mossa del giovane commissario Alberto Stefani, il sindaco-deputato di Borgoricco.

400 sezioni al voto

I congressi, anzitutto, linfa vitale di una democrazia interna congelata da un paio d’anni a questa parte, dapprima per agevolare la transizione dalla Lega Nord alla Lega Salvini premier (un passaggio tutt’altro che formale) e in seguito per effetto della pandemia. Ebbene, a partire da dicembre saranno i militanti – il tesseramento appena concluso ne ha censiti 3 mila a fronte di oltre diecimila soci sostenitori – ad eleggere i segretari dei 400 circoli sparsi sul territorio regionale e fin qui retti da referenti locali nominati dall’alto.Un appuntamento molto atteso dalla base, avvezza alla discussione, anche accesa, e alla legittimazione dei dirigenti attraverso il voto con vincolo conseguente al rispetto della gerarchia. Ancora indefinito il calendario dei congressi provinciali e – soprattutto – di quello regionale, reclamato con vigore da Roberto “bulldog” Marcato che non cela la volontà di concorrere alla segreteria.

I prossimi impegni

Si è parlato anche dei futuri impegni elettorali (leggi tornata amministrativa nella primavera 2022) ma la discussione è stata limitata ai comuni medi e piccoli e al voto provinciale perché la campagna nei capoluoghi, da Padova a Verona, attende un accordo di vertice nel centrodestra del quale, soprattutto nella città scaligera, non vi è ancora traccia. La novità, al riguardo, è la convocazione degli “Stati generali istituzionali” che a fine anno riuniranno i sindaci (sono 140), il plotone di parlamentari ed eurodeputati nonché il gruppo dei consiglieri regionali.

Stefani

«L’obiettivo è fare squadra e rinsaldare i rapporti tra quanti, nella Lega, ricoprono incarichi pubblici perché la buona amministrazione locale è il dato distintivo del nostro partito, quello che ci differenzia dalle forze concorrenti, penso a Fratelli d’Italia», le parole di Stefani. Che alternerà furbescamente carota e bastone, proponendo l’adozione di una serie di sanzioni disciplinari.

I provvedimenti

Le più gravi contemplano l’espulsione – nel dettaglio, lo statuto sancisce il “depennamento” dall’albo degli iscritti – e riguardano una decina di uomini e donne rei di essersi candidati in opposizione alle liste ufficiali del partito. Due i casi nella Marca: a Villorba, nell’hinterland di Treviso, la veterana Emanuela Parchi ha sfidato il sindaco uscente (e rientrante) Marco Serena ed è finita sulla lista nera in compagnia di un paio di militanti; analogo, a Oderzo, il provvedimento nei confronti del “ribelle” Michele Sarri, ex vicesindaco e segretario della circoscrizione. Clamorosa, nel Veneto Orientale, la cacciata di Francesca Simiele: già assessore e poi sfidante del sindaco (confermato) Silvia Susanna, è la compagna di Gianluca Forcolin, a lungo assessore al bilancio e vice di Luca Zaia a Palazzo Balbi, poi azzoppato dal ciclone dei contributi Covid alle partite Iva e ora riemerso alla presidenza del Casinò di Venezia.

Non si attaccano Salvini e Zaia

Tant’è. Una manciata di misure più lievi (qualche mese di sospensione) sarà comminata a quanti sono ritenuti colpevoli di «critiche sleali» verso Salvini e Zaia nonché ai militanti che hanno espresso «scarso impegno» nell’attività di sezione. E se il lessico suona vagamente maoista, la mano è volutamente lieve rispetto alle richieste avanzate dai probiviri: in altri tempi i cartellini rossi sarebbero fioccati ma il commissario, avvocato penalista, è evidentemente incline al garantismo.

Zaia

“La Lega non è nata per avere correnti, e lo dico io che vengo sempre accusato di essere un bastian contrario. Ha una graniticità unica. Se fossimo un partito che fa le riunioni nelle cabine telefoniche capirei. Ma siamo un grande partito con 800 sindaci e governatori, siamo comunque un partito di governo a prescindere dalla nostra posizione sul Governo. E’ giusto che ci sia un dibattito, poi ci deve essere una sintesi. Ieri c’è stata una bella riunione, durata tre ore, tutti hanno detto la loro, nessuno è stato messo all’indice. Poi il nostro segretario, che non è mai stato messo in discussione, ha fatto la sintesi”.