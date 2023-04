Lite Romanello-FdI, il partito non lo iscrive e lui caccia l’assessore

Sabato sera, quando ha letto la mail speditagli dal sindaco, Diego Meneghetti (FdI) è rimasto di stucco. Nel testo della pec il sindaco di Marcon Matteo Romanello gli comunicava il ritiro delle deleghe da assessore. Meneghetti, almeno fino a sabato sera, si occupava di Sicurezza, arredo urbano e Protezione civile, gestiva i rapporti con il Consiglio comunale e con la Città metropolitana. «Abbiamo sempre lavorato bene con il sindaco, sia a livello di giunta che di maggioranza, c’erano vari progetti in corso», spiegava Meneghetti «non credo che questa sia una scelta che riguarda il mio operato, una scelta amministrativa». La questione, in effetti, è tutta politica.

La marce politiche del sindaco

Romanello lo scorso ottobre ha lasciato la Lega, in forte contrasto con il partito, e ha iniziato la sua marcia di avvicinamento a Fratelli d’Italia. Era in prima fila quando Giorgia Meloni è arrivata in piazza Ferretto, nel settembre del 2022, per la campagna elettorale. La sua iscrizione al partito però non è mai avvenuta. Nonostante, nelle ultime settimane, lui l’abbia richiesta più volte, provando a farlo anche online, ma venendo bloccato. Perché? Da FdI fanno notare che il partito è aperto e che nell’ultimo periodo ha accolto vari amministratori o ex, come Giovanni Mestriner, ex sindaco di Scorzè, e Andrea Martellato, ex sindaco di Fiesso, che nel loro percorso politico si sono avvicinati ai valori della fiamma tricolore. Romanello, però, che sta pensando al suo futuro politico dopo i due mandati da sindaco, è ancora alla porta.

Il rospo ingoiato da Fdi

Per capirlo bisogna fare un passo indietro e tornare alle ultime elezioni comunali, nel giugno dell’anno scorso, che videro Romanello vincere con un risultato bulgaro, quasi il 72% delle preferenze. L’accordo tra il sindaco e FdI prevedeva che, in caso di vittoria, sarebbero stati due gli assessori del partito di Giorgia Meloni. Ma Romanello, forte del risultato della sua lista civica (quasi 2. 200 voti), che prese più del doppio dei voti di FdI (meno di 900), decise che di assessore ne sarebbe bastato uno. FdI mandò giù il rospo e accettò; non era il caso di sollevare un polverone.

La rabbia di Speranzon

Ma ora che Romanello vuole iscriversi a FdI, il partito gli ha ricordato quell’accordo disatteso, chiedendone il rispetto. E per tutta risposta, di fronte a questo ostacolo, Romanello ha deciso di ritirare le deleghe a Meneghetti. Una mossa che avrebbe fatto infuriare Raffaele Speranzon, il senatore FdI riferimento del partito nel Veneziano. Anche perché Meneghetti, mestrino, non è uno qualsiasi. Ha una lunga militanza nel partito, è uno che si è sempre speso molto, e che gode della stima dei vertici locali di Fratelli d’Italia.

La risposta di Romanello

Il sindaco Romanello, interpellato, è intervenuto con una nota scritta: «Tra la mia amministrazione e il partito di Fratelli d’Italia ci sono ancora troppe questioni irrisolte, valutazioni di opportunità politico amministrativa che sono sicuro possano essere oggetto di futura discussione, solo se si attueranno scelte politiche negli interessi del proseguimento del programma di mandato e non di personalismi che non portano da alcuna parte. Ringrazio fin da ora Diego Meneghetti che è stata persona leale da sempre impegnata a favore del territorio e di Marcon».

Fdi: «Vogliamno capire»

Il segretario provinciale di FdI, Lucas Pavanetto, si limita dire: «Nei prossimi giorni ci riuniremo come partito per capire cosa fare. Aspettiamo di capire le motivazioni che hanno spinto il sindaco a ritirare le deleghe in questo modo». Resta da capire come si comporterà FdI in maggioranza. Continuerà a supportare Romanello o andrà allo scontro? Il sindaco ha la maggioranza anche senza FdI. Ma non è escluso che da quegli stessi scranni, ad esempio da Coraggio Italia – dove ci sono i primi segnali di insofferenza – qualcuno non sia tentato a fargli uno sgambetto politico. O comunque a metterlo in difficoltà.