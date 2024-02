Luca Zaia: «La Lega Nord mi piaceva di più»

Luca Zaia torna a casa e scuote l’assemblea provinciale della Lega a Treviso. Davanti a cinquecento militanti della provincia che è stata la culla della Liga veneta, il presidente ripercorre le tappe eroiche del Carroccio, dai primi Comuni conquistati allo scandalo Mose che travolse la galassia Galan ma non scalfì alcun leghista. Raro sentirlo parlare di «politica-politica» lui che da anni si definisce «amministratore». Ieri, invece, l’ha fatto e, pur senza mai citare Matteo Salvini (un nome che nessuno nelle relazioni introduttive ha mai pronunciato, neppure il segretario regionale Alberto Stefani), trascina i militanti parlando di identità: «Noi nasciamo per difendere i veneti. Abbiamo fatto una federazione con le altre regioni, bene, si chiamava Lega Nord e a me piaceva di più», scandisce prevedendo l’effetto galvanizzante sulla platea. E i militanti reagiscono tonici: arriva la standing ovation che sale, se possibile, di tono quando Zaia aggiunge: «Anzi, a dirla tutta era più bello “Liga”».

L’idea di Villanova

Per i leghisti veneti «Liga» significa Leone di San Marco, orgoglio contro la lunga sudditanza verso i cugini lombardi che sempre hanno espresso il segretario federale. «Liga», più recentemente, in Veneto fa rima con «terzo mandato» e «corsa solitaria» nei Comuni vicini al voto e persino alle prossime Regionali. La Lega in Veneto dilaniata un anno fa dalle contrapposizioni congressuali, ora serra i ranghi: «Il nemico è fuori da casa nostra e noi abbiamo incautamente lasciato le porte aperte», ha detto ieri il capo dell’intergruppo Lega-Lista Zaia in consiglio regionale, Alberto Villanova. A Treviso è stato, insomma, un lungo pomeriggio di orgoglio lighista. A restare impresso a fuoco, però, è soprattutto il passaggio su «mi piaceva di più la Lega Nord».

Zaia in Europa

Poco cambia che Zaia poi abbia proseguito dicendo «non si deve vivere di ricordi, di nostalgie, e si deve guardare avanti. Ma noi siamo sempre quelli di prima, abbiamo i nostri ideali, li dobbiamo difendere fino in fondo». La stoccata a Matteo Salvini non è passata certo inosservata. Nelle stesse ore ha preso a circolare una raccolta firme online per «Zaia capolista alle Europee» lanciata da Giuseppe Paolin, responsabile organizzativo della Lega in Veneto. «Un’iniziativa a titolo personale» dicono i vertici veneti consapevoli di quanto Zaia sia fermamente deciso a non prestarsi a una candidatura di bandiera. Così il governatore inizia a togliersi qualche sassolino dalle scarpe, dopo che, qualche giorno fa, è arrivata la bocciatura del terzo mandato in commissione Affari costituzionali del Senato.