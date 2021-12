Luca Zaia: «Zona arancione con l’anno nuovo. Il decreto? Bene, risparmiamo un milione di quarantene»

Il governatore Luca Zaia torna in diretta per fare il punto sulla situazione coronavirus in Veneto e interviene anche sulle nuove misure che il governo ha approvato su green pass rafforzato e quarantene. Con Zaia in conferenza anche l’assessore Lanzarin e la dottoressa Liviana Da Dalt che ha fornito una panoramica sul Covid nei bambini.

Situazione epidemiologica

«L’incidenza dei malati di Covid in terapia intensiva è del 18% in terapia intensiva e del 19% in area medica. Il 10 gennaio arriviamo al 30% – aggiunge – che ci porta in arancione».

Ospedali

«Quest’anno la situazione è peggiore del dicembre 2020 ma se l’ospedalizzazione è ridotta di un terzo e i morti, dato sempre triste, non hanno mai raggiunto i 200 al giorno è perché ci sono i vaccini. Se non ci fossero i vaccini saremmo tutti chiusi».

Nuovo decreto

«Dopo una lunghissima riunione con il Governo, ho sentito il ministro Speranza anche stanotte, un po’ delle nostre istanze sono state raccolte. In particolare chi ha la dose booster non deve fare la quarantena, fa il tampone a 5 giorni solo se sintomatico. Evitiamo la quarantena a 1 milione 600mila veneti».

Contact Tracing

«Siamo in un contesto di guerra rispetto a testing e screening: il contact tracing sta saltando con questi numeri. Il rischio è di non testare i sintomatici. In una fase in cui il virus circola è più facile beccarlo con il test antigenico prima che il molecolare».

Vaccini

«Il Veneto punta a inoculare 60mila dosi di vaccini al mese di cui 50 mila booster, ovvero terza dose. Occorre fare più dosi booster possibile è un percorso per evitare le quarantene. Sono state inoculate oltre 51mila dosi di vaccino nelle ultime 24 ore, la maggioranza sono state booster, per un totale di oltre un milione di booster. Questo dato è importante anche alla luce delle decisioni del Governo di ieri sera. Abbiamo somministrato oltre 9 milioni di vaccini, l’87% dei veneti si è vaccinato. Se così non fosse saremmo già chiusi». Zaia ripete: «uno su due in area medica sono non vaccinati, e i non vaccinati sono il 13% della popolazione veneta. Senza i no vax ricoverati saremmo in area bianca».

Tamponi

«Ho proposto di togliere i tamponi a chi va in quarantena da asintomatico, pensando a tutti i ragazzi delle scuole, per andare incontro alle difficoltà di genitori e centri tamponi, ho fatto la mia proposta sul booster che è stata accolta».

Test rapidi e molecolari

Interviene l’assessore Lanzarin: «Con una nuova circolare alle Ulss 9 diciamo che con un test rapido positivo si va in quarantena senza la conferma del molecolare. Il molecolare è bene continuare a farlo in caso di screening sanitari, care giver e case di riposo. E in caso di esito incerto negativo con il rapido. Questo per organizzare al meglio la tracciabilità in questo momento».