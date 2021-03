L’Usl 3 di Venezia attende 12 mila dosi Pfizer

L’Usl 3 pronta a ricevere 12 mila dosi settimanali di vaccini e nel frattempo si prepara ad accelerare il ritmo delle somministrazioni. Stamattina, 27 marzo, sono stati presentati gli spazi all’interno della banca di Sondrio di piazzale Roma dal direttore generale Edgardo Contato. Si tratta di quattro postazioni dove l’Usl 3 punta, a regime, di somministrare 500 dosi giornaliere. Insieme agli altri cinque individuati in tutto il territorio di competenza, l’hub di piazzale Roma è stato selezionato proprio per la posizione strategica e per la comodità a raggiungerlo grazie ai mezzi pubblici dai cittadini veneziani.

Il DG

“Nella giornata di venerdì”, le parole del direttore generale nel corso della conferenza stampa, “abbiamo raggiunto il record di 3.020 vaccinazioni giornaliere. Ma non basta. Entro l’11 di aprile concluderemo tutta la popolazione over 80, nei giorni scorsi abbiamo messo a disposizione 28 mila slot online per questo invitiamo tutti i cittadini a prenotarsi nei nostri portali”. All’incontro di stamattina era presente anche l’assessore alle politiche sanitarie del comune di Venezia, Simone Venturini: “Venezia da un punto di vista logistico non è una città semplice, per questo è fondamentale la collaborazione tra Comune e USL 3. L’obiettivo è vaccinare il più velocemente possibile per garantire una ripresa alla città”.

Nelle isole

Nel frattempo, a partire da ieri mattina sono iniziate le operazioni per la somministrazione a Burano di 200 cittadini over 80 nella palestra Galuppi. Per oggi, invece, altrettanti saranno vaccinati al palazzetto dello sport di Portosecco.