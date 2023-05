Lutto a Musile, è morto a 66 anni l’assessore Gianni Tamai

Grave lutto nel mondo della politica del Basso Piave. All’età di 66 anni, è mancato nella notte tra il 29 e il 30 maggio, Gianni Tamai. Assessore ai Servizi sociali nella giunta della sindaca Silvia Susanna, Tamai era malato da tempo. Ma, nonostante tutto, fino all’ultimo non ha voluto venire meno al suo impegno politico, continuando a ricoprire il ruolo di assessore al Sociale.

Il suo impegno politico

Tamai era anche un volto storico della Lega del Basso Piave, a cui è stato iscritto per 29 anni, prima come sostenitore e poi come militante. Per quattro mandati è stato anche segretario della sezione di Musile. Di professione rappresentante, aveva ricoperto già in passato il ruolo di consigliere comunale e di assessore ai Servizi sociali, ottenendo numerosi apprezzamenti. Tanto che due anni fa si era ricandidato a fianco della sindaca Susanna, ricevendo nuovamente l’incarico di assessore al sociale. Cordoglio è stato espresso dalla prima cittadina di Musile e da tutti gli esponenti del Consiglio comunale. Tamai lascia la moglie Maddalena.