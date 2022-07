Malore in montagna, muore direttore di banca di Mogliano Veneto. Aveva 54 anni

Ha suscitato grande cordoglio la notizia della tragica scomparsa di Franco Bozzolan, il 54enne, direttore di banca di Mogliano Veneto, stroncato da un arresto cardiaco domenica in Val Zoldana. Un malore improvviso e fatale per l’uomo che, insieme ad un gruppo di amici, partito dalla località Brusadaz, stava risalendo il sentiero 499 del Monte Ponta. Verso le 11 di domenica mattina, all’improvviso l’uomo ha iniziato ad accusare un forte dolore toracico e poco dopo si è accasciato al suolo privo di coscienza. Gli amici hanno subito dato l’allarme e in attesa dell’arrivo del Soccorso Alpino della Val di Zoldo, gli hanno praticato le prime manovre di rianimazione. I sanitari sono arrivati sul posto con l’elicottero di Dolomiti Emergenza e hanno raggiunto il punto nel quale si trovava la comitiva. Medici e infermieri sono subentrati agli amici nelle manovre di rianimazione, continuate a lungo. Purtroppo però il cuore di Bozzolan non ha mai ripreso a battere. Stroncato probabilmente da un infarto. La salma è stata trasportata a valle dove hanno fatto ritorno anche gli amici sconvolti.

Il passato da cestista e la carriera in banca

Una tragedia imprevedibile quella che ha stroncato la vita del 54enne. L’uomo era originario del Veneziano e si era trasferito a Mogliano Veneto nel 2004 dove viveva in via Ragusa. Da molti anni era impiegato in ambito bancario e dopo un’esperienza in Ubi Banca, attualmente era direttore della filiale di Motta di Livenza di Intesa San Paolo. Anche se da tempo aveva lasciato il parquet, aveva un passato da cestista. Fin da piccolo infatti aveva giocato a basket. Era ala-guardia e con il Bears Mestre aveva raggiunto la serie C. Lasciato il basket agonistico aveva continuato per alcuni anni a livello amatoriale. «Mi dispiace molto, non lo conoscevo personalmente ma perdere la vita così a 54 anni è davvero una tragedia – commenta il sindaco di Mogliano Veneto, Davide Bortolato -. So che era molto conosciuto in ambito bancario, stimato per la sua professionalità. L’intera comunità di Mogliano è vicina alla famiglia».