Maltempo: cento milioni di danni agricoltura. Situazione pesante per i vigneti. Nadal (Condifesa): “Assicurarsi è fondamentale. Danni pesantissimi per le nostre imprese”

Maltempo sulla Marca il giorno dopo. Da una prima stima effettuata dal Condifesa TVB il “conto” è salatissimo: 100 milioni di danni alle colture in praticolare ai vigneti, mais, kiwi e ciliegie, dall’Asolano fino al Grappa, dal Montello, Montebelluna fino a Nervesa della B., per arrivare a Cimadolmo fino a Motta di L.. Il presidente del Condifesa TVB Valerio Nadal intervenendo sul maltempo fuori stagione ha sottolineato: “di fronte a questi eventi l’unica soluzione è assicurarsi, anche grazie al contributo pubblico Ue che riduce i costi del 70%. La situazione è molto più grave rispetto a quanto emerso ieri, i danni sono pesantissimi”. Il direttore Filippo Codato che assieme ai tecnici sta monitorando la situazione ha precisato: “In questa fase è fondamentale adottare alcune contromisure. Raccomandiamo ai nostri imprenditori di eseguire trattamenti fitosanitari per limitare infezioni fungine che possono sorgere in questi casi”.

I danni

Venendo più in specifico alle colture colpite dal maltempo il mais ha una buona capacità di recupero, così come la soia. Per i kiwi sotto rete non dovrebbero esserci grossi problemi mentre ad avere la peggio è sicuramente la vite poiché si trova nella fase della fioritura con il grappolo al massimo della sua delicatezza.