Maltempo il Mose non si attiva e Venezia finisce sott’acqua

Maltempo il Mose non si attiva e Venezia finisce sott’acqua. Pioggia e vento andranno avanti fino al prossimo weekend. Neve al Nord, allerta rossa in Lazio e nel Salernitano. Continuano le allerta meteo.

Il maltempo non smette di flagellare l’Italia, e il giorno dell’Immacolata porta piogge e temporali in gran parte dello stivale, che al Nord si traducono in abbondanti nevicate.

La colpa

Tutta colpa del vortice ciclonico in formazione sul Mar Ligure, che ‘guida’ l’intensa perturbazione generale. Ma pioggia e vento non si limitano a imperversare nel ponte dell’Immacolata: andranno avanti fino al prossimo weekend.

Vigili in azione

Boom di interventi dei vigili del fuoco dall’inizio dell’ondata di maltempo che ha investito l’talia e in particolare il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, l’Emilia Romagna, la Campania e la Sicilia. 3000 interventi e 445 le persone soccorse.

Acqua alta

L’acqua alta a Venezia ha toccato ora una massima di 122 centimetri, con parte della città che è finita allagata. In questo momento il Mose non è attivo.

Veneto, Friuli, Alto Adige

Nel Veneto, che nei giorni scorsi ha subito notevoli danni, non si registrano particolari problemi, anche se a Vicenza, nel punto di rilevamento di ponte degli Angeli, il livello del fiume Bacchiglione è salito rapidamente durante la mattinata.

Sino a raggiungere i 3 metri, ben lontano tuttavia dal livello di guardia posto a 4 metri e mezzo e dal record di 5,23 metri registrato nella notte tra sabato e domenica.

In Friuli Venezia Giulia l’allerta meteo proseguirà fino a domani, anche se attenuata a livello ‘arancione’. Chiuso per neve, invece, l’asse ferroviario internazionale del Brennero, in Alto Adige. Sarà impraticabile almeno fino a venerdì dopo la frana caduta sabato scorso nella zona del Virgolo, a poche centinaia di metri dalla stazione di Bolzano.