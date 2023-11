Maltempo in Veneto, allerta rossa: frane e smottamenti

Tre righe che chiudono la nota della Protezione civile regionale in tema di maltempo e allerta per le possibili conseguenze sul territorio. «Considerate le criticità che potrebbero verificarsi sul territorio e in particolare sulla viabilità anche locale – il testo – la comunicazione rivolta ai sindaci invita a valutare con la massima attenzione anche la chiusura delle scuole per la giornata di domani, 31 ottobre 2023». Il comunicato arriva al termine di una giornata iniziata con la segnalazione, da parte del meteo regionale, del passaggio di una significativa perturbazione, che interesserà il Veneto fino alla prima parte di domani, appunto martedì 31 ottobre. La fase più intensa, superata senza particolari criticità il pomeriggio di oggi, lunedì, è prevista per le prime ore di martedì, con precipitazioni diffuse e persistenti specie sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di forte rovescio o temporale. Sono previste precipitazioni abbondanti sulle zone centro settentrionali e, localmente, anche molto abbondanti su zone montane e pedemontane. Previsti forti venti in quota, sulla costa (specie centro settentrionale) e la pianura limitrofa.

Zaia

«La nottata è passata tutto sommato senza particolari situazioni di criticità per l’incolumità dei nostri cittadini: alla sala operativa regionale del Veneto non risultano pervenute richieste di intervento. I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune frane e smottamenti nel Bellunese e del Feltrino. Alcuni danni dovuti all’acqua e al vento sono segnalati a Belluno, Verona, Vicenza, Venezia, Treviso e Rovigo». Lo fa sapere il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, su Facebook, sottolineando che la situazione maltempo è «in lento miglioramento». «Avremo durante la mattinata una ripresa delle precipitazioni, locali o sparse, anche con rovesci e qualche temporale sulle zone occidentali. Ma via via, a partire da ovest, i fenomeni saranno in calo ed il tempo sul Veneto migliorerà», continua Zaia. Riguardo ai fiumi, «l’Adige ha raggiunto il colmo a Bolzano ed è ancora in crescita a Trento; a Verona è stata superata la prima soglia e probabilmente tra la tarda mattina e il primo pomeriggio il colmo entrerà nel territorio veneto con valori superiori alla seconda soglia; il Brenta a Bassano ha raggiunto il colmo alle ore 4.30 con livelli compresi tra la seconda e la terza soglia e i livelli sono ora in lento calo». «Il Piave a Segusino sta registrando in questi momenti il colmo con portate prossime alla seconda soglia di allerta – prosegue Zaia – il sistema dighe del Cellina e Meduna è arrivato a scaricare il colmo di piena e manterrà questi livelli per ancora qualche ora per poi cominciare a calare; il colmo entrerà in territorio veneto tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi; il Tagliamento ha da poco raggiunto il colmo a Venzone e la piena transiterà a Latisana verso le 18 di oggi. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato e si stanno ancora dando da fare per risolvere le problematiche riscontrate».

Allerta rossa: ecco le zone

La Protezione civile regionale, in base alle previsioni, comunica che, per criticità idrogeologica, è stata dichiarata la fase operativa di allarme (Rossa) dalle 14 di oggi fino alla mezzanotte di domani nei bacini idrografici dell’Alto Piave (Belluno), Pedemontano (Belluno-Treviso), Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone (Vicenza, Belluno, Treviso e Verona).

Allerta arancione

Per la stessa criticità e negli stessi orari e stata dichiarata la fase operativa di preallarme (arancione) nei bacini Adige-Garda e Monti Lessini (Verona) e Basso Brenta –Bacchiglione (Padova, Vicenza, Verona, Venezia e Treviso). La fase di Attenzione (gialla), invece, è stata dichiarata per in bacino Po, Fissero-Tartaro-Canal Bianco e Basso Adige (Rovigo e Verona); Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna (Venezia, Treviso e Padova); Livenza, Lemene e Tagliamento (Venezia e Treviso). Contemporaneamente, per criticità idraulica, è stata dichiarata la fase operativa di Preallarme (Arancione) in tutti i bacini della regione.

La Protezione civile consiglia prudenza

«Vista la situazione – commenta l’assessore alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin – soprattutto nelle aree e nei periodi di tempo interessati dalla fase più intensa è raccomandabile ai cittadini di non effettuare spostamenti che non siano strettamente necessari, di mantenere una distanza opportuna dai corsi d’acqua ed evitare di permanere in ambienti interrati. Dalla sala operativa di Marghera stiano seguendo l’evolversi della situazione».

Il Mose

A Venezia sono state alzate lunedì sera le paratie del Mose, che hanno bloccato un picco di marea che poco dopo le 23 ha toccato una massima di un metro e 54 centimetri. In mattinata il mare aveva raggiunto 120 centimetri. Fino a mercoledì permangono condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta.