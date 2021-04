Mancano i vaccini in Veneto. Pronte le prime 10 mila dosi di Johnson & Johnson

Mancano i vaccini: la macchina dell’Usl 3 è costretta a fermarsi per due giorni, martedì 13 e mercoledì 14 aprile, in attesa del prossimo rifornimento da 16.800 dosi Pfizer e 1.700 di AstraZeneca, in arrivo la settimana prossima. E sempre per la settimana prossima è atteso il primo carico di Johnson & Johnson. Poco più di 10 mila vaccini monodose, per i quali non è ancora stata decisa la categoria destinataria, e che saranno conservati nel maxi congelatore dell’ospedale Dell’Angelo, ma che dovranno essere distribuiti tra le aziende sanitarie di tutta la regione.

La macchina si ferma

Intanto, però, l’Usl 3 è costretta a tirare il freno a mano. «Per noi è qualcosa di mortificante, che ci dà un senso di impotenza. Staccare la spina in questo modo è imbarazzante» commenta il direttore generale Edgardo Contato. Nonostante questo, in previsione del prossimo rifornimento di dosi, l’azienda sanitaria ha sbloccato 2 mila prenotazioni per gli “over 80”, ma gli slot saranno disponibili solo a partire da giovedì prossimo, per quattro giorni.

L’hub che non funziona

Ieri, non si è vaccinato nell’hub individuato al Pala Expo di Marghera, che riaprirà direttamente giovedì. Martedì e mercoledì saranno garantiti solo i richiami, mentre tutti i punti vaccinali resteranno chiusi. Intanto sono state accantonate le dosi per i sanitari che finora hanno rifiutato il vaccino: si tratta di un migliaio scarso di persone, soprattutto operatori socio-sanitari. Se dovessero ripetere il rifiuto, in assenza di giustificazioni valide, per loro si apriranno le porte del demansionamento o, persino, della sospensione dal lavoro, senza stipendio.

L’avviso di Contato

«Chi si avvicina al prossimo con una missione di cura non può essere un potenziale rischio. E quanti hanno scelto questa vita devono capire che il non vaccinarsi può essere un rischio per le persone alle quali devono portare sollievo. Quella contenuta nel decreto legge è una previsione eticamente corretta» conclude Contato.

L’allarme di Zaia

«Se per martedì non arrivano vaccini è finita – ha sentenziato Zaia -. La prossima settimana sono previsti: 13mila vaccini AstraZeneca, praticamente niente, 126mila Pfizer e 14mila J&J (per il quale non ci sono ancora indicazioni per le fasce di età) e pare che di Moderna non arrivi niente fino a fine mese: queste sono nozze fatte con i fichi secchi, e vi ricordo che siamo i primi in Italia come potenziale di vaccinazioni, siamo pronti ma facciamo esercitazioni a livello “dilettantistico” perché non abbiamo la materia prima. Con aprile chiuderemo gli over 80 ma ci resterà almeno un milione di persone da finire di vaccinare». «Io non alzo la voce, ho detto al Governo che ci devono dire che forniture ci arrivano perché per noi è fondamentale: qui c’è una macchina da guerra schierata». Lo ha ribadito il presidente del Veneto Luca Zaia in merito alle dosi in arrivo e sulla interlocuzione con l’esecutivo.

Benvenuto AstraZeneca

AstraZeneca è il benvenuto in Veneto. Netta la posizione del presidente Zaia sul vaccino al centro delle polemiche per i sospetti casi di trombosi: «Io ho detto che se non vogliono AstraZeneca dalle altre parti, noi ce lo prendiamo, è un vaccino che dà copertura molto elevata rispetto al virus. La percentuale di probabilità di avere conseguenze dall’inoclulazione è bassissima. Forse ad attraversare sulle strisce pedonali rischi di più. Sotto i 60 anni in questa fase AstraZeneca lo faranno solo le seconde dosi, i richiami, questa è l’indicazione ufficiale».