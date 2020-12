Mancano medici? In oltre 4000 hanno rifiutato di lavorare nei reparti Covid

C’è chi dice no. Sono oltre quattromila i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari che, contattati dalle Ulss per un’assunzione nel servizio pubblico, hanno declinato l’offerta, dichiarandosi indisponibili a lavorare a contatto con i malati di Covid-19. L’ha rivelato Patrizia Simionato, la direttrice di Azienda Zero (la governance della sanità veneta), lesta a riassumere in cifre gli obiettivi e gli esiti – provvisori – della campagna di reclutamento straordinario autorizzata e finanziata dallo Stato oltre i limiti correnti di spesa. «Abbiamo avviato i bandi alla fine di febbraio, ad oggi gli incarichi conferiti sono 2.954, dei quali 1.182 riguardanti medici, inclusi i laureati abilitati, gli specializzandi e i professionisti in quiescenza». Nel dettaglio, la tipologia normativa dei nuovi accessi, include contratti in libera professione e cococo (1.329), lavoro a tempo indeterminato (1.233) e periodo determinato (392); nel complesso sono stati espletati 59 concorsi pubblici ma alla partecipazione nominale, piuttosto elevata, ha corrisposto uno scoglio imprevisto: «Ben 4.213 candidati, trasversali rispetto alle figure professionali citate, hanno inviato il curriculum e, contattati dalle aziende sanitarie per un incarico, hanno condizionato l’assenso all’esenzione preventiva dalle attività di cura e assistenza ai pazienti affetti fa coronavirus».

Alla faccia di Ippocrate

Che altro? Nel radar ci sono gli specialisti più richiesti dalla congiuntura – anestesisti, infettivologi, pneumologi, medici di pronto soccorso – ma anche infermieri con laurea breve: «L’ultimo avviso di interesse ha raccolto circa 5.200 domande e i termini sono stati prorogati al 31 dicembre per consentire la prova orale da remoto a quanti, dopo lo scritto, sono stati contagiati e costretti alla quarantena. E in questi giorni abbiamo indetto un ulteriore concorso per intercettare i neolaureati in scienze infermieristiche di Padova e Verona».

Gli ospedali

Nel Veneto la procedura adottata è quella delle “graduatorie aperte a scorrimento veloce” che consentiranno di attingere gli idonei nell’arco di tre anni, detto ciò, le risorse umane scarseggiano e negli ospedali a maggior pressione di ricoveri – quelli veronesi in primis – e ciò si traduce in turni massacranti e inevitabili criticità: «Purtroppo, non da oggi, l’offerta scarseggia rispetto al fabbisogno», replica la manager «fin qui, tuttavia, siamo riusciti a garantire il turnover tra ingressi e uscite. Faccio appello alle professionalità sanitarie affinché aderiscano al nostro invito». Inclusi i camici bianchi in età in più avanzata disponibili a rientrare in corsia? «Certamente, si facciano avanti, non poniamo limiti di età. C’è bisogno dell’aiuto di tutti».