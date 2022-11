Manifestazione della pace a Roma

“Siamo più di 100mila”. Così gli organizzatori della manifestazione per la pace dal palco di piazza San Giovanni. Secondo la questura sarebbero circa 40mila i partecipanti al corteo per le strade di Roma. La manifestazione è partita da piazza della Repubblica ed è arrivata a piazza San Giovanni in Laterano.

Al corteo hanno preso parte sindacati, oltre 500 sigle tra associazioni e organizzazioni, presidenti di regioni e province e tanta società civile. In testa lo striscione Europe for Peace portato da scout e comunità di Sant’Egidio. Il corteo si è snodato attraverso via Terme di Diocleziano, via Cavour, piazza Esquilino, via Merulana per poi arrivare, dopo avere attraversato via Manzoni, in piazza di Porta di San Giovanni.

Da tutte le province della nostra regione, in treno e con gli autobus organizzati dalla Cgil, oltre 1000 lavoratrici e lavoratori, pensionate pensionati veneti parteciperanno, sabato 5 novembre, alla manifestazione di piazza san Giovanni a Roma “Europe for Peace”, per chiedere il cessate il fuoco in Ucraina e un negoziato di pace.

“E’ solo una parte – dichiara Tiziana Basso, segretaria generale della Cgil Veneto – delle persone che partiranno sabato dai nostri territori. A questa manifestazione, infatti, hanno aderito gli altri sindacati e tantissime associazioni laiche e religiose e la mobilitazione sarà davvero significativa. Del resto, in Veneto, il pacifismo ha una lunga tradizione e un forte radicamento. La nostra organizzazione si è attivata fin da subito per portare aiuti alla popolazione ucraina, che sta subendo sofferenze indicibili a causa dell’ingiustificabile invasione russa. Ed è innanzitutto per difendere i più deboli (le donne, i bambini, tutti i civili) che chiediamo che la parola, fin qui lasciata alle armi, torni alla politica, alla diplomazia, al dialogo.

Ci stiamo avvicinando ormai agli otto mesi di conflitto, con un numero inaccettabile di vittime che continuano a crescere ogni giorno, insieme alla devastazione infrastrutturale di un Paese che ci metterà anni a realizzare la ricostruzione e a riprendersi dalla crisi economica e sociale che ogni guerra porta con sé.

E più passa il tempo, più il rischio che il conflitto si allarghi ulteriormente, fino ad arrivare all’uso delle armi nucleari, diventa alto. Un rischio che va assolutamente sventato, altrimenti sarebbe in pericolo l’intera umanità.

Noi consideriamo inaccettabile un mondo nuovamente diviso in blocchi, l’un contro altro armati, come lascia presagire la nuova corsa agli armamenti che da più parti viene sollecitata. Ci siamo sempre battuti per il multipolarismo, per la legalità internazionale, per l’unità dei popoli chiamati a lottare insieme contro il cambiamento climatico e contro la povertà. La guerra è il contrario di ciò che serve. Una guerra che è tornata a bussare alle porte dell’Europa e che sta co determinando la crisi economica e sociale anche nei nostri paesi, che subiscono un’inflazione fuori controllo, la crisi energetica, una minaccia sempre più concreta al nostro sistema produttivo. Senza fermare la guerra, sarà impossibile risolvere questi problemi, perché qualunque misura si rivelerà temporanea e insufficiente.

Per tutto questo saremo in piazza san Giovanni in tanti a chiedere al nostro Governo, alle Istituzioni europee, all’Onu di attivarsi per trovare una soluzione di pace prima che sia troppo tardi”.

“Ho sentito dire al ministro Crosetto che il governo si appresta a fare il sesto invio di armi all’Ucraina. Il governo non si azzardi a procedere senza aver interpellato il Parlamento, tanto più trattandosi di un governo che non è più di unità nazionale”, ha affermato il leader 5 Stelle arrivando alla manifestazione per la pace. Kiev “è armata di tutto punto”, ha aggiunto l’ex premier non nascondendo la contrarietà del M5S a un ulteriore invio di armi, “i cittadini sono arrivati oggi in piazza per far sentire la loro voce , stanchi di una strategia che sta portando a un’escalation militare”, mentre è arrivato il momento “di promuovere un negoziato di pace”, all’insegna di una “svolta della Ue” e che veda “i Paesi belligeranti protagonisti ma in una cornice internazionale”.