Manifestazione regionale. Il Veneto è con Trieste!!

Il Coordinamento Gruppi Veneto, FREEVAX VENETO, SPL , FUOCO R2020 VENEZIA-MESTRE, FRONTE DEL DISSENSO, CONTIAMOCI e agli STUDENTI CONTRO IL GREEN PASS VENEZIA assieme al Sindacato FISI , si uniscono a tutti i lavoratori, imprenditori e a tutto il Popolo Veneto, in un unica voce:

Stop Green Pass!

Sottolineamo quanto segue:

NON è una manifestazione contro i vaccini! (Libera scelta)

NON è una manifestazione di bandiera, nessun partito presente (sono pressoché tutti al governo)

E una manifestazione di piazza (autorizzata) fatta dalla gente, con la gente, per la gente che vuole comunicare in modo DEMCRATICO il fermo NO al GreenPass, una misura coercitiva, vessatoria ed anticostituzionale.

Che tu sia vaccinato o meno ma vuoi vivere nella Libertà è il momento di dire e cercare la verità.

L’appello

Ti aspettiamo in una Piazza pacifica e democratica….

Roberto Agirmo. Sarò presente in rappresentanza di FreeVax Veneto.