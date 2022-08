Marco Cappato si autodenuncia per aver accompagnato la signora Elena a suicidarsi in Svizzera

Il tesoriere della Fondazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è uscito dalla caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano dopo essersi autodenunciato per aver accompagnato la signora Elena, una donna di 69 anni della provincia di Venezia affetta da una grave patologia oncologica, al suicidio assistito in Svizzera.

La spiegazione

Prima di entrare aveva spiegato alla stampa: “Oggi mi reco alla caserma dei carabinieri per raccontare l’aiuto fornito a Elena, senza cui non sarebbe stato possibile arrivare in Svizzera. E spiegherò ai Carabinieri che per le prossime persone che ce lo chiederanno, se saremo nelle condizioni di farlo, aiuteremo anche loro. Sarà poi compito della giustizia stabilire se questo è un reato o se c’è la reiterazione del reato. O se c’è discriminazione come noi riteniamo tra malati”. Insieme a Cappato anche l’avvocatessa Filomena Gallo, segretario della associazione Coscioni.

L’attacco al Parlamento

“Non c’è stata alcuna risposta da parte del Parlamento, della politica, dei capi dei grandi partiti. In queste ultime due legislature non è mai stata discussa nemmeno un minuto la nostra legge di iniziativa popolare presentata 9 anni fa. Ora siamo arrivati a questa situazione che di fronte alla richiesta di Elena, potevamo girarci dall’altra parte o darle l’aiuto che cercava, alla luce del sole e assumendoci totalmente la responsabilità di questo”, ha aggiunto Cappato.

“Carcere? spero vada come con Fabo”

Marco Cappato è consapevole che l’aver aiutato a morire in Svizzera Elena possa costargli 12 anni di carcere ma spera in un iter simile a quello che lo ha portato all’assoluzione per il caso di Dj Fabo, la ‘spinta’ per il successivo intervento della Consulta che ha riconosciuto, a certe condizioni, il diritto all’aiuto al suicidio. “Con Fabo è stata aperta una strada che riguarda migliaia di persone. Il nostro obbiettivo non è lo scontro o il vittimismo o il martirio. Siamo qui con la speranza che le aule di Tribunale possano riconoscere un diritto fondamentale, sapendo che c’è anche la possibilità del carcere”.