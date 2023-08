Marcon, anche il gruppo FdI appoggia la stazione dei carabinieri di Quarto

“Condividiamo in pieno la richiesta del consigliere di Quarto d’Altino Cristina Baldoni di realizzare una stazione dei carabinieri nel territorio altinate. Abbiamo ricevuto copia della missiva e ci attiveremo con i nostri parlamentari per fare pressioni sul Ministero in modo tale da conseguire un obiettivo importante a favore di due territori confinanti, Quarto e Marcon”. Così Franceschetto che aggiunge: “faremo pressione sui nostri parlamentari”

Fdi di Marcon a fianco di Q.d.A.

Anche il gruppo consiliare di Marcon di FDI con i consiglieri Stefano Franceschetto e Fiorenzo Zanella danno il loro appoggio alla proposta del consigliere Baldoni. “Ci attiveremo su tutti i fronti – spiegano Zanella e Franceschetto – un presidio in più ubicato su un territorio confinante porterebbe benefici anche a Marcon. Sulla sicurezza da sempre siamo propositivi e puntiamo sulla concretezza, andiamo avanti poiché la proposta è importante per i due territori”.