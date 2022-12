Mario Conte si ricandida a sindaco di Treviso

Mario Conte, 43 anni, sindaco di Treviso, si ricandida per un nuovo mandato da primo cittadino. Conte aveva già detto di volersi candidare per il secondo mandato da sindaco del capoluogo, ma ieri, martedì 27 dicembre, ha ufficializzato la sua candidatura alle amministrative 2023 pubblicando un videomessaggio sulla sua pagina Facebook rivolto ai trevigiani che di fatto, apre la sua campagna elettorale.

La sfida

“Sono pronto ad affrontare un nuovo capitolo con la stessa responsabilità, la dedizione e lo spirito di servizio degli ultimi cinque anni. Per i trevisani, per la comunità, per il futuro”, le parole di Conte nel videomessaggio dedicato a tutti i “trevisani” e all’operato svolto nei primi cinque anni di mandato. “Gratitudine – continua Conte – è quella che provo ogni volta in cui mi trovo a ripercorrere l’esperienza come sindaco di Treviso. Un percorso pieno, emozionante, ricco di sfide affrontate sempre insieme ai cittadini. Quasi alla fine di questo primo mandato ho capito che essere trevisani significa stare insieme, condividere valori e luoghi, trasmettere tradizioni e visioni, sentirsi una splendida comunità di persone che guardano l’orizzonte senza dimenticare il pragmatismo della quotidianità. Ci attende un futuro fatto di grandi sfide, opportinità e cambiamenti da vivere insieme per solo amore della nostra città”. Conte, dunque, sarà il candidato del centrodestra, in attesa di capire chi sarà lo sfidante del centrosinistra e che cosa farà il Terzo Polo.