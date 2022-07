Marmolada: 10 operatori e unità cinofile sulla montagna

Proseguono le ricognizioni dei soccorritori sulla Marmolada, alla ricerca di reperti dopo il disastro del 3 luglio sulla via normale.Nella prima mattinata di oggi, l’elicottero della guardia di finanza ha trasferito in montagna la squadra interforze con due unità cinofile composta da vigili del fuoco volontari di Canazei, soccorso alpino del Trentino, polizia e fiamme gialle, per un totale di 10 operatori.

Nessun risultato

Le operazioni, nella giornata di ieri, non hanno portato ad alcun risultato significativo.