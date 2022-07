Marmolada: “ecco cosa ho visto nel luogo della tragedia”, parla lo scrittore alpinista Mauro Corona

Lo scrittore Mauro Corona ha deciso di dire la sua circa la tragedia della Marmolada. L’alpinista parla di sciagura imprevedibile. “Conosco molto bene il tracciato travolto dal crollo di un pezzo di ghiacciaio: l’ho attraversato almeno quaranta volte, anche con gli sci, con le pelli di foca e i ramponi, è bellissimo. Ecco cosa ho visto sul luogo della tragedia: il sabato prima della tragedia quel percorso era ancora più affollato e nell’estate 2021, pur con le stesse condizioni climatiche, non era emersa alcuna avvisaglia di ciò che sarebbe potuto succedere”.

Corona è arrabbiato

Corona è molto arrabbiato, perché a suo dire c’è “un nichilismo da terzo millennio, un’anarchia che porta la gente a dire: io me la godo, sto bene, sfrutto quello che posso, faccio i soldi e chi se ne frega di chi viene dopo di me. Non abbiamo fatto progetti per le generazioni future, le persone usano e gettano la terra, la natura, l’ecosistema: e ora stiamo pagando un prezzo salatissimo“. Quello che è successo sulla Marmolada è uno degli innumerevoli segnali che i cambiamenti climatici son già in atto e gli effetti nefasti stanno diventando pericolosamente frequenti. Oltretutto, gli esperti annunciano che, se anche smettessimo di emettere anidride carbonica domani, avremmo i primi riscontri positivi solo tra 40-50 anni, poiché prima le temperature globali continuerebbero lo stesso a salire, con conseguenti nuovi disastri ambientali.