Mega truffa degli investimenti in rete: venti veneti hanno perso tutti i risparmi

Avevano investito centinaia di migliaia di euro e hanno perso tutto. Venti le persone truffate in Veneto – sette a Verona, sei a Venezia (4 nel Veneto orientale e 3 della Riviera del Brenta), tre nel Trevigiano e due nel Vicentino -, dieci in Friuli e 4 in Trentino Alto Adige. Sono finite nella rete di una mega truffa internazionale nell’ambito del trading online, gli investimenti in rete, comprando azioni e titoli proposti da call center albanesi e serbi, invogliate da eccezionali prospettive di guadagno.

Le indagini

Il Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Venezia, sotto la direzione della Procura di Pordenone, ha smascherato un giro di oltre 5 milioni e mezzo di euro e denunciato 54 persone di nazionalità ucraina, serba, ceca, ungherese, russa e israeliana (nessun italiano al momento risulta indagato) che, attraverso 14 società in Scozia, Ucraina, Isole Marshall, Serbia, Estonia, Inghilterra, Saint Vincent e Grenadine, Svizzera, Germania, Repubblica Ceca, Israele e Ungheria, hanno portato avanti per anni truffe seriali a danno di italiani. Sono almeno 141 le persone rimaste invischiate nella rete, identificate nel territorio italiano, ma in realtà il numero di quelle cadute nel raggiro milionario sarebbe molto superiore. E le indagini continuano in questo senso, tanto che la Procura di Pordenone ha disposto una rogatoria internazionale, sequestrando quello che ancora si può trovare, nella consapevolezza che ormai i truffati non riusciranno probabilmente a recuperare più nulla.

Ingannati anche esperti

Nell’arco di quattro anni, dal 2018 al 2022, la finanza veneziana ha tenuto d’occhio i flussi finanziari evidenziati dalle segnalazioni di operazioni sospette, a partire dalla segnalazione di una signora 65enne di Pordenone. Molti quelli che non hanno denunciato, anche per l’imbarazzo di dover raccontare di aver subito un raggiro. Ci sono persone ignare che, avvertite dai finanzieri di essere state truffate, hanno continuato a rifiutare la realtà anche davanti all’evidenza. La catena dei call center, per il primo approccio dei potenziali clienti, serviva a spillare denaro con il metodo del cosiddetto “locale caldaia” (perché mettevano sotto pressione i risparmiatori). Bastava far breccia sulla sensibilità di persone tutt’altro che sprovvedute. Anzi. Chi ha perso di più è stato chi aveva esperienza nel settore degli investimenti in borsa tramite strumenti telematici. Sono stati ingannati avvocati, ingegneri, e pensionati facoltosi, indirizzati a piattaforme informatiche create ad hoc: controllando l’andamento delle operazioni, guarda caso sempre positivo, i clienti si auto convincevano della bontà dell’investimento. In caso di eventuali piccoli cali, dai broker cui i risparmiatori venivano affidati, erano consigliati di versare altre somme per ripianare le perdite subite. Queste le piattaforme utilizzate dall’organizzazione criminale e individuate nel corso delle indagini: www.toptrade.fm, www.alphacapital.fm, www.globalfxm.com, www.novuscm.com, www.grandfxpro.com, www.dax-300.com.

Società e conti venivano aperti e chiusi continuamente per evitare i controlli e comunque al primo segnale di pericolo

A un primo livello i call center avevano la funzione di contattare gli investitori italiani e convincerli a inviare denaro ai codici iban di società dell’Europa centro-orientale per investimenti “miracolosi”. Il secondo livello, a cui giungeva il denaro, provvedeva alla raccolta abusiva del risparmio disponendo investimenti. Allietati dai primi guadagni, i truffati finivano per impiegare tutti i risparmi di una vita, bruciandoli e scivolando in uno stato di prostrazione psicologica che li legava ancora di più ai truffatori, nella speranza di riprendersi dalle inevitabili perdite.

Dov’è finito il denaro?

In parte, secondo la finanza lagunare, è andato a saldare fatture emesse da imprese comunitarie nei confronti di aziende ucraine, russe e dell’Europa orientale. L’importante era far sparire le tracce dei versamenti, trasferendo il denaro in ulteriori conti per mezzo di società svizzere e dei Caraibi. Queste ultime, definite terzo livello, indirizzavano i capitali alla cerchia dei responsabili, in Israele e nell’Europa orientale. In ordine ai reati contestati (associazione per delinquere transnazionale finalizzata ai reati di truffa aggravata, abusiva raccolta del risparmio, abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento e riciclaggio) è stato chiesto il sequestro di quasi cinque milioni e mezzo di euro, frutto dei raggiri. Le indagini, promosse dalla Procura di Pordenone attraverso la cooperazione internazionale, sono volte al recupero delle somme. Un’attività particolarmente difficile e di esito incerto.