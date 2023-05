Meloni difende l’autonomia, Zaia ribadisce: «Non siamo dei lazzaroni alla conquista del palazzo»

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende l’autonomia differenziata e sostiene che potrà rafforzare il Paese, e il presidente del Veneto, Luca Zaia, risponde: «Le sue parole sono eloquenti ed esemplari. Il suo pensiero è la sintesi perfetta per chiarire che non siamo dei lazzaroni alla conquista del palazzo o della cassaforte, ma siamo al lavoro per un progetto in linea con quello che avevano in mente anche i Padri Costituenti: dare vita a un Paese federale».

Il riferimento alla Costituzione

«Il nostro faro – ha ribadito il governatore – è esattamente quello che è scritto nella Costituzione. Nel segno anche del pensiero di don Luigi Sturzo che disse di essere unitario ma federalista impenitente». «Quando la premier dice che l’autonomia rafforzerà la coesione nazionale esprime un concetto che sottoscriviamo assolutamente – aggiunge il presidente -. Ormai è assodato che un’organizzazione autonomista e federalista è centripeta ed aggrega i paesi, invece quella centralista è centrifuga e li disgrega. Avanti tutta, quindi, verso l’autonomia. Con questo Governo si sono già fatti passi da gigante rispetto a quanto non è mai stato fatto in precedenza».