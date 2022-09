Meloni si prende Mestre

I fiori bianco-rosso-verdi, le bandiere della Repubblica distribuite insieme a quelle del partito, lo striscione di Gioventù Nazionale. No all’inferno di fiamme tricolori, scandirebbe il cartello arcobaleno di due contestatrici appostate a ridosso delle transenne, ma solo per il tempo di essere identificate e allontanate dalla polizia. Per il resto, piazza Ferretto a Mestre è tutta di Fratelli d’Italia: «Siamo in 7.000, lo dice anche la Questura», gongola il coordinatore regionale Luca De Carlo, anche se fonti istituzionali ribassano la stima fra 3.000 e 5.000. Ma in fondo a Giorgia Meloni, spezzato bianconero e sandali borchiati, non servono i numeri. Le basta il colpo d’occhio dal palco per ingraziarsi la folla, accorsa al suo primo comizio in Veneto da candidata premier del centrodestra: «Avete vinto il premio di piazza più bella di questa campagna elettorale. Grazie per il sostegno che ci date mentre altri alzano tentano di costruire il mostro, come se le piaghe d’Egitto non le avessimo già avute con il Pd…».

Il bersaglio

È il Partito Democratico, «la sinistra» come grida a più riprese Meloni, il bersaglio dei suoi 40 minuti di appello «a risollevare l’Italia». In arrivo da Bolzano e Trento, dopo essere stata pure a Udine, la leader ironizza: «Durante il tragitto, mi sono chiesta su quali temi punterei se fossi in loro. Beh, dopo un’ora e mezza di viaggio, non avevo la risposta, perché se nei dieci anni in cui sono al governo hanno fatto precipitare l’Italia, che idee volete che abbiano?». Però è anche ad Enrico Letta e al «Governo dei migliori» che allude la presidente di Fdi, quando apre a una tregua elettorale («Giovedì sarò al mio posto in Parlamento per discutere del decreto Aiuti») per affrontare il caro-energia: «Bisogna mettere un tetto al prezzo del gas e disaccoppiarlo da quello dell’elettricità. Se l’Europa non lo fa, vediamoci lunedì e abbassiamo le bollette, stabilendo che lo Stato può farlo extra-gettito». Fermo restando che, «nel lungo termine», la prospettiva dev’essere un’altra: «Ci dicevano che eravamo drammatici, però lo ribadiamo: la soluzione non è di passare dalla dipendenza russa alla dipendenza algerina, ma di produrre energia, estraendo il gas che abbiamo nell’Adriatico come stanno facendo i croati».

La disponibilità

Meloni cita proprio «il mare», quando inizia ad elencare «le cose che possono diventare un volano straordinario». Dalla piazza si leva la domanda: «E l’autonomia?». Risposta: «Tranquilli, ci arrivo». Eccola: «Siamo favorevoli all’autonomia. Lo dico perché ho visto qualche tono un po’ polemico da parte di qualcuno, fra i nostri alleati leghisti, che ha messo in dubbio la nostra disponibilità. A differenza di altri, quando ci prendiamo un impegno, noi lo manteniamo» (ulteriore specificazione su richiesta del Gazzettino, eloquente in tempi di sondaggi che danno la Lega doppiata dai Fratelli: «Non è che in questi anni l’autonomia non è stata portata a casa per colpa nostra, eh? Noi stavamo all’opposizione»).

I candidati

Il resto è invettiva contro «i banchi a rotelle e i bonus per qualsiasi cosa», promessa di «abbassare il costo del lavoro attraverso il taglio del cuneo fiscale», annuncio di «sostegno alla natalità e difesa dei confini». Conclude l’aspirante presidente del Consiglio: «Se quello che volete è un Governo libero, io penso di potervelo dare. Certo le Azzolina, i Toninelli e i Di Maio io non ce li ho… chiedo scusa se avrò dei ministri migliori». Risate. «Sono pronta io riprende ma dovete essere pronti anche voi, se volete un Veneto orgoglioso in un’Italia libera e forte. Non dobbiamo più guardare gli altri come se fossero meglio di noi. Noi siamo italiani e ogni tanto ce lo dobbiamo ricordare». Si spegne il microfono, si alza il volume, con tutti i candidati schierati attorno alla leader, più qualche volto noto come Federico Sboarina, ex sindaco di Verona, e Dario Bond, deputato ex forzista. A sorpresa canta Rino Gaetano: «Ma il cielo è sempre più bluuu…». Però è giusto un accenno, subito dopo il coro è tutto per l’inno di Mameli con la mano sul cuore: «Fratelliii… d’Italiaaa…».