Mestre, al pm le relazioni del Comune

Per dare una spiegazione alla strage di Mestre, la lente degli investigatori è puntata (anche) sulle condizioni di quel maledetto cavalcavia dal quale una settimana fa è precipitato l’autobus guidato dal trevigiano Alberto Rizzotto. Un volo di una dozzina di metri, che ha spezzato la vita di 21 persone, ferendone altre 15. «Abbiamo acquisito alcuni documenti dal Comune di Venezia» ha spiegato ieri il procuratore Bruno Cherchi. Si tratterebbe degli atti relativi ai lavori di sistemazione dell’infrastruttura avviati nei mesi scorsi: progetti e relazioni, compresa quella redatta nel 2017 dai tecnici che, nelle loro «indagini conoscitive sulla struttura», indicavano «la necessità» di sostituire i guardrail su entrambi i sensi di marcia, insistendo sull’esigenza di adeguare le barriere di sicurezza alle norme attuali (l’Unione europea già nel 2012 raccomandava l’innalzamento e l’ispessimento dei parapetti sulle strade ad alta circolazione), e segnalavano casi di «ammaloramento delle fasce metalliche dovuti agli effetti degli agenti aggressivi esterni». Erano vecchi e arrugginiti, insomma.

La relazione della polizia locale

Gli uffici comunali – che in queste ore sono impegnati anche a ricostruire la «storia» del ponte, tra passaggi di gestione e competenze – hanno già fornito alla procura quanto richiesto. Ma non sono gli unici documenti che entreranno a far parte del fascicolo d’inchiesta. Tra oggi e domani dovrebbe arrivare al Palazzo di Giustizia anche la relazione sull’incidente della Polizia locale di Venezia: per chiuderla mancherebbero solo gli ultimi dettagli, alcuni passaggi formali. «Inoltre stiamo valutando quali perizie bisogna fare e a quali tecnici affidarle» ha aggiunto Cherchi, che affianca la sostituta Laura Cameli. I dati delle due schede sim del cellulare dell’autista, una privata e una aziendale, saranno consegnati dal gestore direttamente alla procura, mentre gli accertamenti sull’apparecchio erano stati fatti dalla Polizia locale ed entreranno nella documentazione.

La scatola nera

L’attesa maggiore riguarda l’apertura della scatola nera ritrovata intatta tra le lamiere: contiene le riprese delle telecamere installate all’interno (puntate sui passeggeri e sul corridoio centrale) e all’esterno del pullman, e proprio da quelle immagini sarà possibile capire quando il mezzo ha iniziato a sbandare. «Per ora – spiega Cherchi – la certezza, che hanno riferito i testimoni, è che il bus ha strisciato sul guardrail con la fiancata destra, mentre su quella sinistra non c’è alcun segno di contatto». Escluso, quindi, l’impatto con altri mezzi. Resta in piedi l’ipotesi che l’autista del pullman abbia avuto un malore. «L’autopsia è stata eseguita – conferma il capo della procura – ma l’esito lo avremo tra una decina di giorni». Ai medici legali, i magistrati veneziani hanno chiesto tutta una serie di accertamenti di natura istologica e tossicologica che potrebbe fornire le prime risposte su cosa abbia fatto perdere il controllo del bus al povero Alberto Rizzotto.

Materiale acquisito nel 2021: non c’è fascicolo

Di certo c’è che ormai da giorni si fa largo l’idea che la sciagura sia stata il frutto di una serie di concause: da un lato la sbandata sulla destra dell’autobus, che ha strisciato sul guardrail per circa trenta metri, dall’altro la presenza del «buco», il varco che per due metri interrompeva la barriera e che ha offerto al veicolo lo spazio per infilarsi sulla destra e andare a sfondare (stavolta frontalmente) il nuovo guardrail fino a piombare di sotto. Ma ieri il procuratore ha provato a fare chiarezza anche sulle criticità del cavalcavia e alla voce che già nel 2021 i magistrati avrebbero acquisito dei documenti a seguito della caduta di alcuni calcinacci. «Di quel fascicolo io non ho memoria, ma ne assegno 12-13 mila l’anno. Nessuno qui se ne ricorda e non risultano fascicoli attualmente aperti. Stiamo verificando, ma se così fosse, stiamo parlando di indagini archiviate perché, evidentemente, non erano emerse ipotesi di reato». E alla domanda se la procura avrebbe dovuto intervenire, la risposta è secca: «Noi cerchiamo i reati, non facciamo né amministrazione, né prevenzione».