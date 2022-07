Mestre, conti in rosso per gli amici dei gatti

In cassa non c’è più un euro. L’ultimo prelievo di alcune migliaia di euro servirà per garantire i costi e gli stipendi per il prossimo mese del gattile di Malamocco – l’unico in città – gestito per conto del Comune. Il Covid ha prosciugato anche i conti della Dingo, con i banchetti dei volontari che non si sono potuti più fare e gli stessi volontari che, per la crisi che colpisce tutti, non possono più sobbarcarsi anche le spese per il mantenimento delle colonie che sono ben 400 tra terraferma e isole, per almeno duemila gatti randagi. E l’associazione fondata nel 1969 con una storia incredibile alle spalle, è costretta a sventolare bandiera bianca.

Conti in rosso

«Il Consiglio Direttivo della Dingo ha dovuto riunirsi d’urgenza per prendere in considerazione i provvedimenti da adottare di fronte alla grave crisi economica che si è venuta a creare in questo ultimo periodo – è il comunicato diffuso via Facebook agli iscritti -. A fronte di un sensibile aumento dei prezzi in generale, quale conseguenza della pandemia prima e della guerra in corso, abbiamo dovuto constatare una diminuzione delle donazioni e dei contributi che ci hanno finora permesso di sostenere i costi di cure ed interventi per i gatti delle colonie feline, presso ambulatori veterinari di medici liberi professionisti». Difficoltà che erano emerse già dall’anno scorso quando, per la prima volta, era stata l’associazione stessa a contribuire direttamente all’acquisto di cibo per il nutrimento dei gatti delle colonie feline più numerose, in quanto i volontari non potevano più farsene carico. Ma se nel 2021 i conti erano più o meno tornati in quanto da Roma era stata anticipata un’annualità della quota del 5×1000 proprio per venire incontro alle associazioni alle prese con l’emergenza Covid, quest’anno quei circa 20mila euro non sono arrivati, e i conti sono saltati.