Mestre. Forza Italia festeggia la vittoria di Gianluca Forcolin. Telefonate in diretta di Gasparri e Tosi

Le telefonate di congratulazioni per la vittoria sono arrivate in diretta in viva voce “via smartphone” da parte del segretario regionale di FI Flavio Tosi e del capogruppo degli azzurri in Senato Maurizio Gasparri impegnati nella discussione del Decreto Energia. Destinatario delle congratulazioni Gianluca Forcolin vincitore il 13 gennaio scorso del congresso provinciale di Forza Italia che lo ha visto trionfare con 585 voti e quindi nuovo coordinatore. E alla pizzeria Rossopomodoro di Mestre iscritti e amici hanno voluto festeggiare la vittoria dell’ex vice presidente della Regione e oggi assessore al Comune di San Donà di Piave. Presenti la vice coordinatrice regionale degli azzurri on. Roberta Toffanin e Beniamino Boscolo Capon. Numerosi gli iscritti e amministratori provenienti da tutti i territori del Veneziano.

La promessa di Forcolin

Forcolin ha commentato: “ora abbiamo davanti importanti appuntamenti come le elezioni europee e le amministrative che vedono 16 Comuni interessati, quattro dei quali con il doppio turno. Dobbiamo essere pronti e concreti, lavorare sul territorio per farci trovare pronti ad affrontare tutte le sfide. Sono sereno perché vedo attorno a me entusiasmo e volontà di fare”.