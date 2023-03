Mestre nel Medioevo: anno domini 1339

Èstato un suggestivo tuffo nel passato, un viaggio a ritroso lungo esattamente 684 anni, quello che ha fatto vivere ieri alla città di Mestre la Pro Loco, in collaborazione col Comune di Venezia: insieme, dopo il grande successo ottenuto nella sua prima edizione dello scorso anno, hanno riproposto l’iniziativa “Mestre – La sua storia medioevale”. Una giornata in cui si sono potuti rivivere non solo le atmosfere, i suoni e i profumi della Mestre del quattordicesimo secolo ma anche conoscere, con una cerimonia davvero attenta anche ai minimi particolari storici, un momento importante per la città: l’istituzione della Podesteria, che segna il suo passaggio dal dominio di Treviso a quello di Venezia.

L’evento

L’evento si è aperto in mattinata con l’inaugurazione, nei borghi Caneve e San Girolamo, del ‘mercato medioevale’ ricco di una ventina di banchi dell’epoca: dal vasaio all’armaiolo, dal profumiere al fabbro, dallo speziere all’amanuense, e arricchito dalla presenza di musici, saltimbanchi e cavalieri che si sono sfidati a singolar tenzone. Nel pomeriggio, invece, è stata la volta della rievocazione storica dell’istituzione della Podesteria, con un’ottantina di personaggi che, dopo aver percorso il centro storico di Mestre, si sono fermati davanti al palazzo dell’istituzione per la presentazione del podestà, recandosi infine sino alla chiesa di san Girolamo per l’atto di devozione propiziatorio al Santo.