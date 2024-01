Mestre, radiologo in permesso da 2 anni per assistere la madre in Calabria: la Finanza lo pedina e lo scopre in locali e bar

Chiede e ottiene il permesso previsto dalla legge 104 per rimanere assente dal lavoro, continuando a essere retribuito, in modo da potersi prendere cura della madre che è malata e abita lontano. La realtà dei fatti si dimostra diversa. L’uomo, un tecnico radiologo del Policlinico San Marco di Mestre, fa tutt’altro durante il tempo che avrebbe dovuto dedicare all’assistenza della mamma e finisce nei guai dopo che la polizia economico-finanziaria del comando provinciale della Finanza veneziana avvia le indagini e lo scopre. Quando i militari raccolgono prove a sufficienza della sua condotta per lui scatta il sequestro, deciso dal gip del tribunale lagunare, di tutti i pagamenti percepiti dal momento del congedo a oggi, circa un anno e mezzo, e il tecnico è condannato a restituire allo Stato circa 38 mila euro. I finanzieri oltre a confiscare i risparmi dal conto corrente, gli bloccano anche mezza casa di proprietà.

La richiesta della «104»

Tutto inizia quando il professionista ottiene dalla casa di cura per cui lavora come tecnico radiologo, il consenso a beneficiare della legge 104 in materia di assistenza, integrazione sociale e diritti, per prendersi cura della mamma. L’azienda deve rinunciare a un dipendente, ed è un sacrificio vista la carenza di personale qualificato nella sanità, tuttavia la legge lo prevede ed è l’Inps a liquidargli la retribuzione in questo caso, perciò gli viene concesso. Anche perché la madre, residente in Calabria, è lontana e può essere seguita solo se il figlio la raggiunge. Così doveva andare ma al passare dei mesi il tecnico viene visto quotidianamente a Mestre: fa la spesa, frequenta i locali ed è presente in città. Molto presto le voci girano, finché scatta la segnalazione dell’azienda e la procura avvia e coordina le indagini, compiute dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria di Venezia.

L’indagine

Attraverso pedinamenti, appostamenti, analisi di tabulati telefonici e dei dati bancari ad accertare che il radiologo non ha prestato assistenza alla madre, continuando a vivere a Venezia, a frequentare Mestre e a dedicarsi a interessi e attività personali, pur percependo l’indennità sostituiva dello stipendio erogata dall’Inps. Dopo la conferma della condotta per lui, oltre alla denuncia, la Finanza avvia in Corte dei Conti il procedimento per danno erariale relativo alle somme indebitamente percepite durante il periodo. Adesso potrebbe essere a rischio anche il suo posto di lavoro al Policlinico di Mestre.