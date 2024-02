Mestre-Ravenna, si sblocca la variante alla Romea. Salvini: «Anas farà il progetto»

La «Romea commerciale» è morta, viva la «Variante alla Romea» si potrebbe dire. Perché il project financing monstre fra Orte e Mestre di Vito Bonsignore da martedì è ufficialmente archiviato (anche se dovrà essere «sterilizzato» con una cifra da definire). Sulle sue ceneri nasce la «Variante alla Romea» fra Ravenna e Mestre fortemente voluta dal Veneto per potenziare l’asse Nord-Sud. Di martedì, infatti, è l’annuncio di un incontro risolutivo al Mit, il ministero delle Infrastrutture guidato dal vicepremier Matteo Salvini con la Regione. Salvini ha annunciato la decisione di inserire nel contratto di programma di Anas la progettazione dell’arteria. Tradotto l’opera da 5,5 miliardi (questa la stima) per 177 km fra Emilia Romagna e Veneto, sarà un’opera statale, finanziamenti inclusi. O, almeno, è ciò che si dovrà decidere. «L’obiettivo è valutare la soluzione migliore per poi procedere al finanziamento» specifica una nota del Mit. Il dato di fatto è che dopo otto anni di richieste a svariati ministri, il Veneto porta a casa il risultato, per dirla con una più che soddisfatta Elisa De Berti, vice presidente del Veneto. «L’iter è partito – è stato confermato dal ministero – tanto che anche la Regione Emilia-Romagna è stata informata». A motivare il pressing della Regione è l’altissima incidentalità della Ss 309, spiegano a Palazzo Balbi.

«Si lavori con il territorio»

«Le interlocuzioni con il ministero delle infrastrutture e trasporti sono aperte da alcuni mesi, ma oggi siamo qui a Roma per chiedere al ministro di incaricare formalmente Anas di avviare la progettazione della variante alla Romea, – dice De Berti – un intervento strategico per il territorio per far fronte alle criticità di uno tra gli assi stradali più pericolosi d’Italia e, secondo alcuni studi, anche d’Europa. La richiesta, condivisa con l’Emilia-Romagna, prevede una strada non a pagamento, con la possibilità di valutare, da parte del ministro, l’applicazione della vignetta per il trasporto pesante. Ora si inizi a lavorare con il territorio per la progettazione di questa variante».

Le criticità

Non un’autostrada, quindi, ma una strada alternativa all’attuale Romea con una forma di pedaggio solo per i camion. «La necessità della variante va di pari passo con quella di migliorare il livello di sicurezza della attuale Romea, un obiettivo quest’ultimo a cui punta l’intervento già avviato da Anas con un budget di 230 milioni di euro e riguardante l’intero tratto veneto. – spiega De Berti che è anche titolare delle Infrastrutture regionali- L’intervento continuerà il suo iter a prescindere dallo sviluppo della nuova infrastruttura, ma non sarà risolutivo per rendere l’arteria adeguata e sufficientemente efficiente per il tipo di traffico che deve sostenere, soprattutto di tipo pesante». La messa in sicurezza della Sr Romea procede, seppur con una serie di criticità soprattutto nei centri abitati ma, intanto, è stato avviato lo studio di Regione, Anas e Rfi per la soppressione dei passaggi a livello a Chioggia.

L’incontro ministeriale

All’incontro ministeriale (che segue il lancio ufficiale da parte della Regione e il confronto con gli stakeholder) erano presenti anche i deputati Alberto Stefani e Giorgia Andreuzza, i consiglieri regionali Marco Dolfin e Roberta Vianello, e i sindaci di Adria, Massimo Barbujani, di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, di Chioggia, Mauro Armelao, e di Rosolina, Michele Grossato. Una rappresentanza territoriale non esaustiva secondo il centrosinistra che, già in serata, ha fatto presente tutta la sua contrarietà per «decisioni calate dall’alto». «Prendiamo atto con rammarico che, dopo tutte le belle parole spese dall’assessore De Berti non più tardi di qualche settimana fa, quando parlava di ‘anno zero’ per il futuro della Romea all’insegna del confronto con il territorio, oggi a Roma si è consumata una grave scorrettezza. – dicono il consigliere regionale Pd, Jonatan Montanariello, i sindaci di Mira, Marco Dori, di Camponogara, Antonio Fusato, di Dolo, Gianluigi Naletto e il coordinatore provinciale del Pd Matteo Bellomo – Il vertice al Mit è stato di fatto una rimpatriata di amministratori ed esponenti leghisti».