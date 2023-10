Mestre, spacca vetrine e auto urlando “Allah Akbar”

Scatena il Far West nel piazzale degli autobus a fianco della stazione ferroviaria di Mestre. E come se non bastasse, si mette anche ad urlare “Allah Akbar” in strada. Espressione che purtroppo è stata utilizzata spesso in attacchi terroristici. Protagonista un giovane nordafricano che ha dato in escandescenze in strada. Mezzo nudo, ha cominciato a spaccare tutto quello che gli capitava a tiro e ha urlato quel “Dio è grande”, che in giorni di massima allerta sicurezza per la crisi tra Israele e Gaza finisce con l’aumentare la tensione generale.

Falso allarme

Ma il terrorismo non c’entra: sono state le escandescenze di un giovane esagitato che ha dato del filo da torcere alle forze dell’ordine. Dopo aver rotto la vetrina di un negozio all’angolo con la biglietteria di Atvo in piazzale Favretti, l’uomo avrebbe danneggiato pure l’ingresso di un negozio, gestito da cittadini arabi, all’ingresso di via Ca’ Marcello. Sul posto sono arrivate subito le volanti della Questura e i carabinieri che da settimane, con pattuglie interforze, presidiano la zona. Ammanettato e condotto all’interno della volante, il giovane a pedate ha rotto il finestrino dell’auto della polizia. L’episodio è avvenuto martedì sera attorno alle 20 in una zona molto frequentata da viaggiatori e turisti.