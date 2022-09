Mestre, sparatoria all’ex Auchan: assalto al portavalori, ci sono feriti

Sparatoria a Mestre lungo la mattinata di sabato 10 settembre, poco prima delle 11. Lo scontro a fuoco sarebbe avvenuto tra un bandito ed alcune guardie giurate, davanti al centro commerciale ‘Le Porte’, ossia l’ex Auchan.

La prima ricostruzione, assalto a un portavalori

Secondo le prime informazioni, un bandito sardo residente a Udine è stato colpito da colpi d’arma da fuoco. Anche uno dei vigilantes è rimasto ferito; l’uomo, 59 anni è stato trasportato all’ospedale di Mestre dove è stato operato. Il conflitto a fuoco si sarebbe scatenato come conseguenza di un tentativo di assalto ad un portavalori.

La tentata rapina durante il cambio della cassa

Le persone che si trovavano nello stabile hanno udito i colpi e sono fuggite all’esterno, nel trambusto generale. Poco dopo sono arrivate le forze dell’ordine che avrebbero arrestato un uomo. Con sé aveva ancora l’arma. Sembra che l’attacco sia avvenuto nel momento in cui stava facendo il cambio della cassa.

Lo scontro tra il bandito e la guardia giurata

Quando la guardia giurata si è resa conto di quello che stava succedendo ha cercato di fermare il bandito colpendolo alla testa con il calcio della pistola. A quel punto il malvivente ha esploso alcuni colpi, pare due o tre, all’inguine del vigilantes. Il ferito è stato operato e non è in pericolo di vita. A raccontare nel dettaglio quello che è successo è un collega del ferito.

Il direttore del centro commerciale: “Mai accaduta una cosa del genere”

Sul posto il direttore del centro commerciale, Antonio Impedovo, ha subito messo a disposizione degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza, grazie alle quali si dovrebbe ricostruire un quadro esaustivo di ciò che si è verificato “Non era mai accaduto niente del genere in 26 anni – ha spiegato Impedovo -. Siamo a totale disposizione degli inquirenti, anche per inoltrare tutte le immagini della sorveglianza. Gli investigatori stanno approfondendo l’accaduto”.

Le testimonianze

“Ci sono stati momenti di panico e un fuggi fuggi perché due colpi di arma da fuoco si sono sentiti distintamente. Io stavo ritirando degli abiti al lavasecco e sono corsa fuori dove ho visto il furgone portavalori e la guardia giurata ferita e sanguinante a terra. Altra gente correva senza capire cosa stesse accadendo”. Così un cliente che si trovava al centro commerciale durante la sparatoria. Un collega della vittima rimasta ferita: “Il bandito gli ha sparato due colpi di arma da fuoco. Dalle informazioni che abbiamo sembra che ora stia abbastanza bene. L’attenzione del rapinatore era sul portavalori, nel quale girano soldi contanti. Il nostro è un lavoro rischioso, non è come si pensa. Siamo sempre in pericolo di vita. Per questo chiediamo più considerazione”.