Mestre. Un migliaio in piazza Ferretto per ricordare le 78 vittime del naufragio di Cutro: «Non dovevano morire, subito corridoi umanitari»

«Non si può morire a pochi metri dalle nostre coste, subito corridoi umanitari e abolizione della legge Bossi-Fini». È stato questo il leit motiv della manifestazione che si è svolta ieri mattina, domenica 12 marzo, in piazza Ferretto a Mestre, in ricordo delle 78 vittime del tragico naufragio di Cutro avvenuto due settimane fa. Quasi un migliaio i manifestanti scesi in piazza per chiedere che sia fatta chiarezza sul ritardo dei soccorsi e che le navi della flotta civile siano messe in condizione di effettuare i salvataggi in mare.

Il sit-in è stato organizzato da Mediterranea con altre decine di realtà associative. In piazza anche le bandiere di Emergency, Anpi e Libera

«Dietro tutte queste morti ci sono leggi criminali e accordi bilaterali tra i governi – ha spiegato Naomi Pedri Stocco di Mediterranea Saving Humans Venezia – mentre si vuol far ricadere la responsabilità su genitori disperati definiti irresponsabili. Pretendiamo che si intervenga sulle cause dell’immigrazione e di conoscere la verità dietro il naufragio di Cutro».