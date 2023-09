Migranti in Veneto, la rabbia dei sindaci della Lega

C’è la disquisizione «alta» sul valore dell’accoglienza diffusa portata avanti nelle città e poi c’è il quotidiano dei sindaci di Comuni piccoli, spesso, di centrodestra eredi dell’ormai pluridecennale tradizione amministrativa marchiata Lega. La Lega che è al governo, seppur con un ruolo ancillare, accanto alla premier Giorgia Meloni che, spiegano i primi cittadini alle prese con i migranti da accogliere, «le elezioni le stravinte anche annunciando un blocco navale che non si è visto».

Le accuse al capoluogo

Marcello Bano, sindaco di Noventa Padovana, accusa il «vicino di casa» Sergio Giordani che a Padova ha usato due palestre per accogliere 60 profughi «praticamente una tendopoli in una palestra, sarà dignità questa?». E ce l’ha anche con la prefettura, con lo Stato: «Abbiamo una partita aperta con l’ex prefetto Grassi per un immobile oltre Brenta. Era uno studio medico ed è stato utilizzato per ospitare 11 migranti in 60 metri quadrati, una pazzia. L’immigrazione è una competenza esclusiva del governo. Il blocco navale? In campagna elettorale si fanno molte promesse…non mi pare che questo governo stia facendo male ma ancora non ci sono i Cpr (Centri per i rimpatri ndr) ed è giusto farli vicino agli aeroporti per velocizzare il tutto». E sui Cpr che secondo il presidente della Regione Luca Zaia non sono stati ancora richiesti e su cui il presidente di Anci, Mario Conte ha ribadito che non sta ai sindaci ma al governo decidere, si appuntano tutte le speranze dei sindaci di centrodestra.

Situazione al collasso

Di più, Maria Scardellato, sindaca di Oderzo, alza l’asticella: «Ha fatto discutere la scelta del governo britannico di concentrare i richiedenti asilo in una nave all’àncora, io invece condivido. L’accoglienza diffusa non funziona, serve un Cpr. I numeri sono fuori controllo. E ne so qualcosa visto che nel mio Comune, dal 2016, c’è un centro all’ex caserma Zanusso. Nel 2017 si era arrivati a saturare i 280 posti disponibili, un limite legato alla tenuta della rete fognaria. Poi negli anni scorsi i numeri erano calati fino a un centinaio ma ora siamo di nuovo al limite. Quindi no, il prefetto non mi ha chiesto ulteriori spazi. E ci mancherebbe altro». L’esasperazione è palpabile. Un altro territorio sull’orlo di una crisi di nervi è nel Veronese fra Minerbe e Legnago. Tecnicamente il Cas, Centro di accoglienza straordinaria che ospitava 37 persone, insiste sul territorio di Legnago ma, spiega il sindaco di Minerbe, Andrea Girardi, «è giusto al confine, attraversano la strada e sono in centro al mio paese. L’altra sera ne sono arrivati altri portando a 51 il numero complessivo degli ospiti. Qui siamo esasperati. Abbiamo solo 5 carabinieri che sono spesso occupati a gestire questi nordafricani che non si comportano bene, sono spesso ubriachi, fanno pipì nel parchetto accanto alla chiesa, il degrado c’è anche perché ormai sono un piccolo esercito. Onestamente dal governo, dopo tante promesse, mi aspettavo di più. Non possiamo negare che il primo ministro abbia fatto tante promesse, io sono militante della Lega, l’unico che in questi anni ha fatto qualcosa è stato Salvini ma è finito a processo…».

Chi ha detto «no»

Un altro sindaco leghista che ha detto «no, grazie», è Mauro Armelao a Chioggia, ex sindacalista di polizia: «Fanno preso a dire che sono razzista ma conservo ancora le foto tenerissime dei bimbi etiopi appena sbarcati in Calabria. Però qui serve subito un Cpr per agevolare il lavoro delle forze dell’ordine. Quanto all’accoglienza che il prefetto mi ha chiesto, ho risposto che ho ancora 173 famiglie in attesa di un alloggio pubblico. Per una questione di coscienza devo prima sistemare loro». Sulla stessa falsariga anche Stefano Marcon, sindaco di Castelfranco e presidente della Provincia di Treviso. Leghista pure lui ma, in questo caso «prima gli italiani» se si parla di alloggi. Nel Vicentino, Luigi Pellanda sindaco del Carroccio a Tezze sul Brenta, ha il tono stanco di chi vive un’estate complicata: «Qui edifici pubblici idonei non ne abbiamo per ospitare, quanto al governo…manca un’organizzazione più precisa. Un po’ di delusione ci sta».