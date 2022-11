Mirano. Ha tentato di violentare una donna nel sottopasso deserto: arrestato minorenne

Ha tentato di violentare una donna nel sottopasso: arrestato minorenne. Nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre, sulla pista ciclo-pedonale adiacente il “Canale Taglio”, i carabinieri sono intervenuti – su segnalazione di un collega fuori servizio – per una presunta tentata violenza sessuale. Un ragazzo minorenne, dopo aver fermato la donna, avrebbe tentato di violentarla.

In arresto

Il ragazzo, in bici, avrebbe seguito la vittima fino al sottopasso, dove in quel momento non c’era nessuno, scegliendo quindi le condizioni più opportune per l’aggressione. Fortunatamente la malcapitata è riuscita a urlare e divincolarsi, attirando l’attenzione di un maresciallo dei Carabinieri che svolgeva attività fisica poco distante e di altre persone. Il carabiniere fuori servizio ha inseguito con una bici prestata da un passante il ragazzino e lo ha acciuffato, permettendo ai colleghi di fermarlo. Il ragazzo è stato condotto in caserma ed è stato dichiarato in stato di arresto per tentata violenza sessuale, con successiva traduzione presso il carcere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente. La colpevolezza del ragazzo dovrà essere accertata nell’ambito del procedimento penale instaurato, che non risulta concluso, con sentenza irrevocabile.