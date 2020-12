Morti per Covid: come se scomparissero paesi

Il Veneziano raggiunge, e supera, quota mille morti per Covid da inizio della pandemia. Un traguardo drammatico, raggiunto dopo undici mesi proprio nel giorno di Natale con sedici vittime e reso ancor più doloroso dopo gli otto decessi registrati nella giornata di ieri. Pur se in calo rispetto agli ultimi giorni (erano state 25 il giorno della vigilia e sedici a Natale), il numero delle vittime in provincia è arrivato a 1.014. Come se fosse scomparso un intero paese da mille anime. Numeri dietro ai quali si nascondono vite spezzate e famiglie dilaniate dal dolore e che testimoniano come il dramma del Covid abbia stravolto la vita di tutti in attesa di una luce fuori dal tunnel rappresentata dall’arrivo del vaccino.

La curva non cala

Non accenna a calare nemmeno la curva dei nuovi contagi, sostanzialmente in linea con l’andamento degli ultimi giorni. Sono stati 644 i contagi registrati a Santo Stefano in tutta la provincia di Venezia, in base al bollettino quotidiano rilasciato da Azienda Zero. Sale così a 11.734 il numero dei casi attualmente positivi nel Veneziano. Il numero complessivo dei guariti, invece, è di 23.427. Continua a subire oscillazioni, a volte in diminuzione altre in crescita, invece il numero di pazienti che hanno bisogno di cure. Per quanto riguarda l’Usl 3, ad esempio, sono 63 i pazienti ricoverati all’ospedale dell’Angelo di Mestre (erano 57 il giorno di Natale). Cresce di un’unità anche il reparto di terapia intensiva, che ad oggi ospita 14 pazienti. Andamento simile anche al Civile di Venezia, dove resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (7) a fronte di 53 ricoveri (erano 60 il 24 dicembre). In leggera crescita l’ospedale di Mirano (10 ricoveri e 6 in terapia intensiva) e l’ospedale di Dolo, struttura che ospita il maggior numero di pazienti del territorio. Sono 125 i ricoverati, a fronte di 22 letti occupati in terapia intensiva. E ancora: 12 ricoveri a Chioggia (5 in intensiva), 1 a Noale. Cresce Villa Salus, con 71 ricoveri, e la casa di cura San Marco (34). Un paziente ricoverato, rispettivamente, al Fatebenefratelli e al San Camillo del Lido.

I dati

Analizzando i dati dell’Usl 3, i casi positivi dal 21 febbraio sono in tutto 26.970, con un totale di 852 decessi (pari al 3% dei casi). Leggera crescita anche nei numeri dell’Usl 4. In Veneto Orientale, l’ospedale di Jesolo conta 71 pazienti in area non critica e 12 in terapia intensiva (il giorno di Natale erano rispettivamente 68 e 11). Uno rispettivamente a San Donà (con un altro in intensiva) e Portogruaro. Come denunciato anche di recente dalla Cgil, non accenna dunque a diminuire la pressione sugli ospedali del territorio: tanti ricoveri, pazienti complicati da seguire, personale poco e stanco. «Questa fase dell’emergenza si sta allungando. I lavoratori sono stanchi, siamo ancora in piena emergenza e non si vede fine. Abbiamo sollecitato la Direzione ad avere più attenzione al personale e alla sua protezione», le parole del sindacato prima delle festività natalizie.