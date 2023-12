Morto investito dal treno in stazione a Mira, circolazione ferroviaria riattivata

Tragedia sui binari all’altezza di Villabona (Marghera), dove nel pomeriggio, 17 dicembre, una persona è stata investita mortalmente da un treno. Per questo, dalle 18.55, la linea ferroviaria tra Venezia e Padova è stata sospesa, con conseguenti ritardi anche degli altri treni costretti a transitare lungo quel tratto. In particolare, hanno subito ritardi superiori ai 60 minuti il trento partito da Trieste centrale alle 17.05 e diretto a Milano; e il convoglio che percorreva la stessa tratta, ma in direzione opposta, e partito alle 17.15 dal capoluogo lombardo.

Le linee

MIRA – MIRANO – Linee Venezia – Bologna e Venezia – Milano bloccate a causa dell’investimento di una persona. E’ accaduto poco prima delle 19 all’altezza della stazione di Mira-Mirano e i treni hanno registrato ritardi anche di 60 minuti sui tempi di percorrenza. Soprattutto i convogli ad alta velocità. In questo momento sono in corso accertamenti da parte delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni si tratterebbe del suicidio di una persona che si è gettata sui binari.

Le indagini

Le cause dell’investimento sono al vaglio della Polfer. Potrebbe essersi trattato di un gesto estremo dell’uomo, ma non si esclude che possa essersi trattato di una tragica fatalità. Un uomo di 62 anni, originario della Bosnia ma residente a Genova, è stato investito mortalmente ieri pomeriggio dal treno regionale che partito da Trieste era diretto a Venezia.