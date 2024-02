Morto Stefano Gheller, era il capofila della legge sul fine vita in Veneto

«Non ho paura della morte, ma della sofferenza che la precede». Questa era la risposta che qualche mese fa Stefano aveva dato alla “madre” di tutte le domande: «Lei non ha paura di morire?». Stefano Gheller, 51 anni di Cassola nel Vicentino, è morto nel pomeriggio di giovedì 22 febbraio in ospedale a Bassano del Grappa (Vicenza): era affetto da una grave forma di distrofia muscolare «facio-scapolo-omerale», che aveva ereditato dalla madre, la quale, a sua volta, aveva l’aveva ereditata dal lato materno della famiglia.

Voleva solo decidere quando morire

Stefano non voleva morire, lo ripeteva sempre: voleva solo decidere lui quando la sofferenza sarebbe stata insopportabile. Ma, prima di tutto, amava vivere. Adorava passare il tempo con i suoi amici all’aria aperta d’estate, soffriva durante l’inverno che lo costringeva a lunghe giornate in casa per proteggersi da raffreddori e bronchiti. Amava i concerti, la musica, avrebbe voluto incontrare Madonna, adorava sua sorella Cristina, affetta dalla sua stessa malattia e anche lei in carrozzina. «Mi fa andare avanti soprattutto l’amore per lei», e proprio per sua sorella Gheller lottava per ottenere dalla politica la legge sul fine vita. Lui voleva che al momento giusto, lei potesse accedere al suicidio assistito nel modo più semplice e diretto possibile.

L’esordio della malattia

Stefano Gheller raccontava così l’esordio della sua malattia: «Ci siamo accorti che ero malato quando a quindici anni faticavo a camminare, correre, fare le scale di casa. Sono attaccato al ventilatore da 14 anni, ho visto mia madre morire della mia stessa malattia, anche se il suo decorso è stato più lento, lei alla mia età camminava ancora». Il 13 ottobre del 2022 ha ottenuto dall’azienda sanitaria Pedemontana di accedere al suicidio assistito. «La notizia che potrò porre fine alla mia esistenza quando la sofferenza diventerà insopportabile mi ha fatto amare ancora di più la vita» commentava. Ma quel giorno non è mai arrivato, il decorso della malattia e altre complicazioni hanno fatto sì che non dovesse essere lui a premere il pulsante con il farmaco che l’avrebbe ucciso. Tuttavia aveva ottenuto, tramite le procedure standard, che i medici non si accanissero per tenerlo in vita.

«Fine vita? Non sono stupito»

Era lui il capofila della legge sul fine vita in Veneto, bocciata lo scorso gennaio. La legge di iniziativa popolare sostenuta dall’associazione Luca Coscioni prevedeva la creazione di un sistema uniforme e di tempi brevi per la concessione del suicidio assistito da parte delle Asl, in modo da non far attendere tempi infiniti i malati terminali che ne fanno richiesta. Quando la legge non passò in consiglio regionale Gheller non si arrese «Avevo la speranza che la legge passasse, ma mi aspettavo anche che potesse finire così. Non sono stupito. Questa battaglia però non si deve fermare». Gheller aveva incontrato il vescovo di Vicenza e il Patriarca. In molti avevano cercato di fargli cambiare idea, ma di fronte ad un animo così indomito anche le convinzioni più radicate si dovevano fermare. Nell’estate del 2022 Gheller raccontava che il vescovo di Vicenza Beniamino Pizziol lo chiamava spesso per sapere come stava: «Sapeva che ad agosto andrò in vacanza al mare e voleva pagarmi il soggiorno a Bibione, è una bella persona – diceva Stefano – non mi giudica, mi fa sentire compreso». Ma la vita per lui era molto dura, un’intervista spiegava: «Non sono autosufficiente in niente, dalla mattina alla sera ho bisogno di tutto, anche di soffiarmi il naso – diceva – ho una persona che vive con me 24 ore su 24 e altre persone che le danno il turno quando lei ha le ore libere». Nel 2022, quando avviò le pratiche per il suicidio assistito, uno dei suoi desideri più forti era incontrare Madonna, la sua cantante preferita, e Luca Zaia. Uno dei due desideri si è realizzato: il rapporto tra il presidente della Regione e il cinquantenne è stato molto forte, Zaia ha portato avanti la battaglia sulla legge del fine vita, contro buona parte del suo partito, soprattutto per Stefano.

L’amore per la sorella

Quando la commissione etica dell’Asl diede il consenso alla procedura per il suicidio assistito, un giornalista gli chiese come avrebbe riconosciuto il sintomo che gli avrebbe fatto prendere a decisione definitiva: «Ho visto mia madre morire con la tracheotomia, io non voglio morire così», aveva detto. L’ultimo atto d’amore di Stefano doveva essere per sua sorella Cristina, voleva darle la possibilità di mettere fine alla sua sofferenza quando l’avesse ritenuta insopportabile. Voleva donarle la possibilità di soffrire meno possibile. La politica poteva aiutarlo, ma gli ha voltato le spalle.