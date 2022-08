Muore in vacanza a Cuba il comandante dei carabinieri Germano Mancini, 50 anni

È morto Germano Mancini, 50 anni, da poco più di due mesi comandante della stazione dei carabinieri di Scorzè. Il militare si trovava in vacanza a Cuba per il periodo di Ferragosto. Originario di Pescara, risiedeva a Noale. E’ morto per aver contratto il virus del vaiolo delle scimmie.

La notizia

Domenica 21 agosto, il ministero della Salute dell’Avana aveva reso noto che «un turista italiano era ricoverato con una diagnosi di vaiolo delle scimmie, in condizioni critiche, in un ospedale della capitale, ed era pericolo di vita». Mancini era a Cuba con alcuni amici: il gruppo aveva preso alloggio in un Bed & Breakfast.