Muore l’imprenditore Andrea Riello: aveva 60 anni

Imprenditoria veneta in lutto: Andrea Riello, 60 anni, è stato stroncato da un malore nella sua azienda oggi – 13 settembre – a Minerbe, nel Veronese. L’industriale si trovava nella sede della Riello Sistemi Spa, la storica società fondata dal padre Pilade nel 1963 e lasciata ai 4 figli maschi. Il malore è stato improvviso mentre era nel proprio ufficio e, nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato niente da fare: si è trattato quasi sicuramente di un infarto. . L’industriale si trovava a Minerbe nella sede della Riello Sistemi Spa, la storica società fondata dal padre Pilade nel 1963 e lasciata ai 4 figli maschi. Il malore è stato improvviso mentre era nel proprio ufficio e, nonostante i soccorsi immediati, per lui non c’è stato niente da fare: si è trattato quasi sicuramente di un infarto.

La carriera

Andrea Riello – che è stato per 4 anni anche presidente di Confindustria Veneto – era laureato in Economia aziendale all’università Ca’ Foscari di Venezia e aveva viaggiato all’estero per completare la sua formazione: prima il trasferimento a Bruxelles, poi a Londra per le prime esperienze di lavoro. A Londra aveva frequentato per un anno il Polytechnic of Central London, corso in Scienze Finanziarie. Era nato a Venezia il 14 luglio 1962 e- dopo gli studi ai Filippin di Paderno (Tv) e poi all’estero era rientrato in Italia verso la fine del 1988 cominciando il percorso in una delle aziende famigliari del settore delle macchine utensili. Rilevate nel corso degli anni dai fratelli le quote della società fino ad acquisirne la maggioranza (70%), secondo il modello di family business, ha sviluppato l’azienda dai 10 milioni di euro di fatturato (fine anni 80) ai 120 milioni di euro di oggi, con più di 500 collaboratori diretti. Gruppo Riello Sistemi conta quattro stabilimenti di produzione: a Minerbe, la Mandelli Sistemi a Piacenza, Burkhardt & Weber a Stoccarda e Tri-Way a Windsor in Canada. Una piccola multinazionale che opera in un settore ad altissimo contenuto tecnologico, producendo e vendendo attraverso anche le filiali di vendita dirette presenti in Belgio, Francia, Inghilterra, Cina, macchine a trasferta e centri di lavoro in tutti i paesi del mondo. Sconvolti tutti i familiari (la moglie e le due figlie) e i tre fratelli: Pierantonio (il maggiore, 63 anni), Giuseppe (57) e Nicola, il più giovane, 51enne.

L’impegno in Confindustria

Dai primi anni 90, Andrea Riello inizia ad impegnarsi anche in attività associative, all’interno di Confindustria. Dal 1992 al 1996 è stato presidente del Confidi (Consorzio Garanzia Fidi) dell’associazione territoriale della provincia di Verona. Dal 2000 al 2004 Presidente di Ucimu-Sistemi per produrre, l’associazione nazionale di categoria di Confindustria che riunisce i costruttori di macchine utensili. Dal 2002 al 2004 presiede anche Federmacchine, la federazione nazionale di Confindustria che riunisce le undici associazioni di categoria dei costruttori di macchinari. Nel maggio 2005 è stato eletto alla guida di Confindustria Veneto, carica che ha ricoperto fino a gennaio 2009. Dal giugno 2002 è stato nel Direttivo Nazionale di Confindustria, prima con la presidenza di Antonio D’Amato, poi per tutto il periodo della presidenza di Luca di Montezemolo e dal 2008 con la presidenza di Emma Marcegaglia. Durante la presidenza Montezemolo, Insieme a Benetton, Guzzini e Ferragamo, è stato anche uno dei quattro “Ambasciatori del Made in Italy” con delega ai paesi dell’est europeo, nominati nell’ambito della delega all’internazionalizzazione.

Il cordoglio

«La notizia della morte improvvisa di Andrea Riello mi colpisce e mi addolora profondamente – ha scritto a caldo Luca Zaia – Era un uomo e un imprenditore di grande valore e visione, capace di creare un’impresa leader nel suo settore. Era sempre con il sorriso. Un imprenditore illuminato e impegnato che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, in particolare quando aveva assunto la Presidenza di Confindustria Veneto. La sua scomparsa, così inaspettata, lascia un vuoto difficile da colmare». Il presidente della Regione Veneto conclude: “In questo momento di dolore, voglio rivolgere alla famiglia Riello e a tutte le persone che lavorano nella sua azienda la mia vicinanza personale ed il cordoglio della Regione del Veneto”.

«Ci sono notizie che non vorresti mai sentire e la scomparsa di Andrea Riello è una di quelle. Ci legava un sentimento di stima e di amicizia e il fatto che sia venuto a mancare, così all’improvviso, mi lascia totalmente sgomento e pieno di dolore». Così il presidente di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, sulla scomparsa di Andrea Riello. «Voglio esprimere la mia più forte e sincera vicinanza alla famiglia, al papà Pilade, alla mamma Ileana e a tutti i suoi cari, sia a livello personale sia come presidente di Confindustria Veneto e della Fondazione Campiello, realtà che ha guidato prima di me sempre con grande impegno e passione. La stessa passione che metteva nel suo lavoro quotidiano e che ha permesso alla sua azienda di raggiungere risultati straordinari; è per me un esempio indimenticabile di uomo e imprenditore. Sentiremo forte e a lungo la sua mancanza, per come ha contribuito con il cuore, l’intelligenza, l’umanità, la visione alla crescita economica e culturale del nostro paese e di tutto il sistema imprenditoriale veneto».

«Il mio cordoglio personale e di tutto il Partito Democratico ai familiari e agli industriali del Veneto per la scomparsa improvvisa di Andrea Riello. Imprenditore tenace, espressione di una terra in grado di coniugare i saperi locali con la visione globale, ha contribuito in modo significativo alla internazionalizzazione della manifattura veneta ponendosi come una delle avanguardie dell’innovazione produttiva in Europa e nel mondo» ha scritto il segretario regionale del Pd, Andrea Martella.

“Accolgo con grande dolore e profonda commozione la notizia della scomparsa di Andrea Riello, a cui mi legava un rapporto di profonda amicizia, oltre che di vera stima. Con lui se ne va un uomo di spessore e di grandi capacità, una figura importante dell’imprenditoria veneta, che si è messa generosamente a disposizione del sistema confindustriale con la passione e la competenza che tutti gli riconoscevano. Alla moglie e alle figlie, ai suoi collaboratori porgo le condoglianze mie, della mia famiglia, di Lotto e di Stonefly”. Così Andrea Tomat, Presidente di Lotto Sport Italia.