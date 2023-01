Nasce la pagina pubblica su facebook “Imprenditori per l’Italia” che presto sarà anche un’associazione

Gli imprenditori sono stati la parte più bersagliata del nostro tessuto sociale ed economico.Prima il blocco delle attività conseguenti alla pandemia di Covid -19 , poi l’aumento incontrollato del costo delle materie prime e l’altalenante ed indiscriminato andamento dell’energia e da ultimo la richiesta immediata di pagamento di tutte le tasse non pagate durante la pandemia, gli imprenditori sono oggettivamente sotto pressione. “Imprenditori per l’Italia” nasce con l’obiettivo di fare da supporto a tutti gli imprenditori ed i lavoratori autonomi, senza gravarli di ulteriori costi e con lo scopo di fare rete e di promuovere presso le sede istituzionali le loro stesse istanze . Senza essere schierati politicamente .

La presidente

In questo senso chiediamo alla Presidente di “Imprenditori per l’Italia” sig.ra Stefania Zabeo Imprenditrice a capo di alcune iniziative nell’ambito editoriale (tra cui il noto format talk show Insieme Ide e Persone che va in onda ogni mercoledì sul canale nazionale 170 ) :” Sentivo da tempo l’esigenza di creare una associazione di imprenditori che fosse realmente apartititica ed apolitica. Noi imprenditori pensiamo solo a lavorare e non abbiamo nessuno che ci difende e valorizza a livello politico. Basta pensare all’ultima manovra di governo dove si parla di tutto ma non di rilancio dell’economia. Spero che “Imprenditori per l’Italia” posso fare da traino per la concretizzazione delle funzioni dell’imprenditore stesso : creare lavoro e ricchezza. Basta con certi slogan stereotipati che vedono l’imprenditore come nemico da distruggere”