Nei media USA si parla di Condifesa TVB e di prosecco: l’Italian American Journal intervista Valerio Nadal

Anche nei media americani si parla di Prosecco. Nell’ultimo numero del settimanale “Giornale italo americano – Italian American Journal” che tra cartaceo e digitale ne vengono diffuse oltre un milione di copie a New York e nell’intero New Jersey sia in lingua inglese che italiana. Nelle pagine di economia c’è un’ampia intervista a Valerio Nadal presidente del Condifesa TVB e produttore di vini dal 1925 a Santa Lucia di Piave. Nell’intervista dal titolo “The gold mine of Veneto Region: Prosecco and the Nadal Winery” a firma di Sophia Rita Jadda dove si parla di oltre 600 milioni di bottiglie commercializzate, il presidente Nadal sottolinea “la capacità degli imprenditori in questi anni di fare squadra per conquistare anche i mercati oltre oceano oltre al saper proporre un prodotto di qualità”.

Il presidente

Sempre nell’intervista la giornalista si sofferma sul ruolo del Consorzio Condifesa TVB che ha da poco tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita e che associa oltre 10mila imprese agricole. Nadal ha concluso: “abbiamo creato un sistema snello e semplice visti e considerati gli sconvolgimenti climatici che da tempo si abbattono sulle nostre colture oltre ai danni da animali selvatici. Ebbene siamo in grado attraverso i nostri uffici e i nostri tecnici di dare risposte in tempi brevi ai nostri imprenditori e di contribuire alla tutela del reddito in agricoltura”.