No green pass, Marcato: Vile attacco a Telenuovo, esprimo tutta la mia vicinanza

“Desidero esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alla giornalista di Telenuovo Marzia Pretolani e, al cameraman, Mattia Buzzarello, per il vile attacco subito a Padova, durante la manifestazione dei no green pass e dei no vax. La violenza non può mai essere tollerata, anche e soprattutto quando viene scatenata contro professionisti che esercitano un lavoro quotidiano straordinario di informazione e di democrazia”. L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico, Energia e Legge speciale per Venezia, Roberto Marcato, condanna senza se e senza ma l’aggressione verbale, con tanto di insulti, che hanno sopportato i professionisti dell’emittente televisiva.

La vergogna dell’attacco

“L’insulto, i toni alti e sprezzanti, gli attacchi alla persona e alla professione – ha aggiunto l’Assessore Marcato – sono inaccettabili e non possono, in alcun modo, essere assunti a libera espressione di parola e di azione. Queste manifestazioni hanno raggiunto livelli di attacco che non possono trovare alcuna giustificazione. Non hanno nulla da spartire con la difesa della libertà o dei diritti di ciascun singolo. Il vaso è colmo: è necessario velocemente agire affinché si riporti il dialogo su un piano corretto, di equilibrio e di rispetto reciproco”.

Il ringraziamento ai giornalisti

“Colgo infine l’occasione per ringraziare tutti coloro che operano nel settore della informazione e comunicazione: questi professionisti svolgono un lavoro con impegno e passione per restituire alla collettività, giorno dopo giorno, ciò che accade attorno a noi, anche in vista di una riflessione ed un miglioramento della società” ha concluso Marcato.