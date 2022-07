Non c’è pace a Quarto: un “Grosso” incontinente

Incontinente: in genere, incapacità di trattenersi, di moderarsi nei proprî atti, di astenersi da cose illecite o eccessive: nei desideri, nelle parole, nei discorsi. Abbiamo preso in prestito dal dizionario Treccani il significato dell’aggettivo incontinente in quanto, a nostro avviso, riflette l’esatto profilo del sindaco di Quarto d’Altino e la giunta che lo sostiene.

Il sindaco

E’ ormai noto, in quanto egli è già al secondo mandato, il suo colpevolizzare terzi per le incapacità gestionali del comune, tra i quali e non ultimi, i giornalisti “rei” di scrivere articoli secondo lui diffamatori anche se i fatti ai quali si riferivano erano basati su evidenti prove. Durante la seduta comunale del maggio u.s. ha tuonato contro l’ex primo cittadino Silvia Conte che evidenziava all’amministrazione altinate il fatto di aver perso un finanziamento del Ministero del turismo di circa Euro 100.000 per promuovere i territori a vocazione culturale e turistica di valenza Unesco.

Assessori e segreteria

Successivamente, il suo alter ego, l’assessore Gasparini, non perdeva occasione di scaricare la responsabilità della perdita dei buoni famiglia, relativi al covid e ai centri estivi, sul personale del comune che, come noto eseguono il lavoro su specifiche indicazioni della giunta. Che questa amministrazione fotocopia della precedente, in termini di arroganza, superbia ed evidente, limitata capacità gestionale non perde occasione di continuare a dimostrarla, evidenziando la mancanza totale di una linea politica coerente all’interesse della comunità, fino ad arrivare addirittura a danneggiarla. Il tutto coordinato da una segreteria comunale molto discussa per i suoi precedenti e delle ormai note intemperanze che continuano a fare da sfondo anche in questa amministrazione e non solo con i dipendenti.

Il Comitato Primavera

E’ in questa situazione che è nata la necessità di far nascere questo nuovo Comitato Primavera per dare un’opportunità di cambiamento in un quadro politico povero e non in grado di aggregare le forze di questa comunità che oggi non si sentono rappresentate come dimostrato dalla mancata partecipazione al voto dello scorso ottobre, sia nella destra che nella sinistra e dello stesso mondo della Lega che nelle ultime elezioni ha evidenziato numerose defezioni rispetto nel passato. Coordinatore del comitato è l’ex consigliere di minoranza del precedente consiglio comunale, Ezio Petruzzi.