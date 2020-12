Non si ferma l’escalation

Il virus in Veneto non arretra, nemmeno durante le feste. Tre giorni – dalla Vigilia di Natale a Santo Stefano – che hanno fatto contare 11.496 nuovi casi tra le sette province venete e 198 nuovi decessi. La giornata più nera è stata il 24 dicembre, quando si sono registrati 4.380 contagi e 108 vittime.Ieri numeri leggermente in decrescita (fisiologica), ma comunque a conferma di un trend che rimane estremamente preoccupante: 3.610 nuovi positivi, per un totale di 89.355 persone che risultano attualmente contagiate, e 40 decessi. Con il superamento delle 6 mila vittime dall’inizio della pandemia: sono 6.012. Di più se ne sono contate soltanto in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna. Ma i dati degli ultimi giorni sembrano assottigliare sempre più le distanze dalle tre regioni.

Futuro nero

In questo scenario nero, in Veneto ieri si è registrata nuova pressione sugli ospedali, con 16 ulteriori posti letto occupati in area medica, 7 in terapia intensiva e 4 nelle strutture territoriali. Numeri che sono indice, comunque, di un’oscillazione stabile. Il giorno di Natale sembrava aver portato con sé il più bello dei regali: l’alleggerimento dei reparti ospedalieri non critici, nell’ordine di 73 posti letto occupati in meno. Ma il giorno prima l’andamento era esattamente opposto, con l’elevatissima cifra di 96 nuovi ricoveri tra i reparti di pneumologia e di malattie infettive. In attesa di conoscere gli effetti del nuovo decreto legge e di scoprire, a posteriori, quanto i veneti abbiano rispettato le regole durante le vacanze di Natale, la pandemia non accenna a rallentare. Lo spiega, con l’evidenza dei numeri, l’ultimo monitoraggio effettuato dalla cabina di regia in seno al Ministero della salute, che analizza il contagio tra le regioni italiane nei 7 giorni tra il 14 e il 20 dicembre.

Il Veneto non cala

Una settimana nel corso della quale i ricoveri negli ospedali veneti hanno continuato a superare le soglie da tenere sotto controllo del 30 e del 40% di letto occupati per Covid in terapia intensiva e in area medica. Dopo mesi trascorsi sotto il limite, ora i ricoveri nella nostra regione sono rispettivamente al 35% e al 45%. Sempre nella stessa settimana, il Veneto è stata l’unica regione italiana a registrare un trend in aumento dei nuovi casi settimanali, con un’impennata del 17,2%. Per fare un confronto, la Lombardia ha registrato un “meno 37,4%”. Le due regioni sono poi le uniche ad avere registrato oltre 10 mila casi nell’arco dei 7 giorni presi in esame. Per la Lombardia, tuttavia, i contagi sono stati 14.771; oltre 10 mila in più, in Veneto: 25.676.Ed è sempre il Veneto a detenere il record settimanale dei focolai: 2.727. Al secondo posto si colloca l’Emilia Romagna, ferma però ad appena 444 cluster. Serie di dati che contribuiscono a far mantenere per la terza settimana consecutiva, nella nostra regione, il livello di rischio “alto” «di un’epidemia non controllata e non gestibile».