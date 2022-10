Nordio, priorità è efficienza e accelerazione processi

“Le priorità sono l’efficienza della giustizia, l’accelerazione dei processi, il mantenimento e il potenziamento delle garanzie individuali”. Lo ha detto ieri sera a Treviso il ministro della giustizia Carlo Nordio, sottolineando che “il garantismo è inteso sia come certezza dell’esecuzione della pena, sia della presunzione di innocenza”.

Parola di Nordio

Per Nordio “il garantismo ha due volti ed entrambi vanno coniugati. La certezza della pena può essere coniugata e modulata in vari modi, ma, soprattutto in questo momento, è prioritario il recupero di risorse per la giustizia, quindi l’implementazione degli organici”.