Nuovo piano sanitario veneto: addio a tamponi gratuiti e diretti

Il Veneto volta pagina sui tamponi: basta tamponi gratuiti per tutti nei Covid point per poterli garantire a chi ne ha veramente bisogno. Nel Veneto degli oltre 12 milioni di tamponi fatti finora (ma in mezzo ci sono anche quelli rapidi), i positivi “del lunedì” (cioè con pochi tamponi fatti) sono 425. L’incidenza balza al 3,25%. Gli attuali positivi sono 13.779. I ricoverati calano a 206, di cui quelli in terapia intensiva sono 24 tutti non vaccinati. Ci sono stati altri due morti, i decessi totali sono stati 11.649.

I tamponi gratuiti

In tutto questo, però i 50 mila tamponi gratuiti al giorno sono uno sforzo che la Regione Veneto non riesce più a mantenere. Quindi da domani si paga e si va in farmacia. La giunta regionale ha approvato ieri alle 11 la decisione di interrompere la somministrazione gratuita.

Zaia

Il lavoro fatto finora è servito, eccome. Zaia si sbilancia: “Non c’è stata la replica della storia inglese: niente assalto agli ospedali e ottimo tracciamento. Il virus c’è ma oggi possiamo dire che la proposta di togliere l’Rt e rivedere i parametri è stata buona. Con quei parametri saremmo in zona arancione. Invece siamo al 2% di ospedalizzazioni. È una fase di convivenza con i virus. Non sottovalutiamolo: è vero che il 95% dei casi si cura a casa ma per la logica dei numeri se il numero dei contagiati cresce, quel 5% cresce e manda in tilt gli ospedali e nessuno si cura più, nè i malati di tumore nè chi ha un infarto o fa un incidente».