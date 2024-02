Oblio oncologico per centoquarantamila in Veneto: «Basta discriminazioni»

Centoquarantamila veneti sono sopravvissuti al cancro e, dalla diagnosi della malattia, sono passati più di dieci anni. Fino al 5 dicembre erano tenuti a comunicarlo in vista di operazioni finanziarie e incarichi professionali sentendosi dire anche dei «no», ma grazie alla legge sull’oblio oncologico (votata all’unanimità dalle Camere per abolire questa prassi) sono liberi come prima che il male si presentasse: di sottoscrivere mutui, stipulare assicurazioni, iscriversi a un concorso pubblico, di cambiare lavoro o adottare un bambino. Se ne parlava sabato 3 febbraio nel corso di una tavola rotonda organizzata Irccs San Camillo e Fondazione Villa Salus a Venezia che ha trattato non solo la legge, ma anche le conseguenze neurocognitive della malattia e delle terapie. Per non lasciare soli i pazienti. E oggi è il «World Cancer Day».

I politici al convegno

I numeri sono portati dall’assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin: «La legge sull’oblio oncologico finalmente mette al centro la persona e i diritti. Come il fine vita, per dare al paziente il diritto di scegliere. In Veneto ogni anno abbiamo 33 mila nuove diagnosi di displasie e sono 310 mila le persone sopravvissute. Di queste, 140 mila oltre i 10 anni». C’era molta politica al convegno di sabato. Per il ministro dell’Autonomia Roberto Calderoli (lui stesso paziente oncologico allo Iov di Padova) «l’oblio oncologico è un indispensabile passo in avanti di civiltà per non gravare ulteriormente sul malato». Per la ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati «rappresenta una pietra miliare per la tutela della dignità e delle libertà fondamentali delle persone». Relatrice del ddl era Maria Elena Boschi, presente a Venezia: «Questa norma consente di sanare discriminazioni ingiuste. Basta porte chiuse a prestiti, mutui e adozioni».

La riabilitazione dopo la cura

Ma il Veneto guarda già avanti con un progetto di ricerca di San Camillo e Villa Salus: «Il paziente oncologico, oltre che guarito, deve essere anche sano – afferma Pierfrancesco Conte, direttore scientifico dell’Irccs -. Anche qualora il problema oncologico sia superato, spesso porta conseguenze fisiche e psichiche. In particolare ora, dopo la legge sull’oblio, non dobbiamo dimenticarci di tutte quelle “cicatrici”. I guariti sono sempre di più ma, se non hanno accesso alle strutture oncologiche che li hanno seguiti, dobbiamo poter seguire le conseguenze neurocognitive, inserendoli in percorsi di riabilitazione». Il San Camillo ha avviato un progetto con un team multi professionale: «Le funzioni cerebrali, memoria, concentrazione, capacità di attenzione e apprendimento, possono essere compromessi dopo il percorso oncologico. Noi vogliamo studiarne l’impatto». Prevenire e curare. L’obiettivo più grande di tutti.