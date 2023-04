Oderzo, aggredisce l’avvocata a coltellate e poi si suicida

«Aiuto, mi hanno accoltellata». Sono da poco passate le 10 di oggi, lunedì 24 aprile, quando, con il volto e una mano insanguinati, l’avvocato Meri Zorz, 50 anni, entra nell’edicola di via Dell’Ongaro, in centro a Oderzo. La donna, ex assessore alla Cultura e istruzione del capoluogo opitergino, è riuscita a scappare dall’attiguo studio legale, guadagnando la salvezza nel negozio di Marino Bergamo. È l’edicolante a chiamare i soccorsi e i carabinieri della tenenza di Oderzo e poco dopo, si scopre, che ad accoltellare la professionista è stato un suo cliente, Giuseppe Silvestrini, un infermiere di 53 anni.

I fatti

La legale stava seguendo una pratica civilistica, legata alla vendita di alcuni terreni del 53enne di Mansuè, ma evidentemente erano sorti dei dissapori e delle incomprensioni con l’uomo. Mentre la donna viene ricoverata all’ospedale di Oderzo, con ferite da arma da taglio, l’uomo sale a bordo della sua utilitaria e torna a Mansuè, dove vive con i due fratelli. Silvestrini entra nella vecchia casa colonica, in aperta campagna, nel 2020 distrutta da un rogo, e s’impicca. Il cadavere verrà trovato nella tarda mattinata dal fratello e poco dopo dai carabinieri che lo stavano cercando. Meri Zorz nel frattempo è stata ricoverata all’ospedale di Oderzo ed è stata nel primo pomeriggio sottoposta ad un intervento chirurgico alla mano destra, con la quale s’è difesa strenuamente dai fendenti inflitti dal suo cliente.

Le indagini

Nel frattempo i carabinieri hanno sentito alcuni testimoni della tragedia. L’edicolante Marino Bergamo, che ha il negozio attiguo allo studio legale di Zorz, è ancora sotto choc: «Ho visto l’avvocato – che conosco bene – entrare all’improvviso e gridare “Aiuto, aiuto”. Era visibilmente agitata. Aveva il viso insanguinato e la mano dalla quale usciva parecchio sangue. Mi ha chiesto se aveva altre ferite». Il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, ha subito espresso vicinanza all’avvocato Zorz e alla sua famiglia: «Fortunatamente – dice – le notizie che ci arrivano dall’ospedale sono rassicuranti. Certo è che questo fatto dimostra che non si è al sicuro ormai neanche in uno studio legale. Occorre essere sempre in compagnia, anche quando si ricevono i clienti». Per il momento la legale rimane ricoverato e non sarà dimesso prima di oggi.