Olimpiadi, lettera di minacce al sindaco di Cortina per la pista da bob: «Se vai avanti ti facciamo fuori»

Una lettera con minacce di morte è stata spedita al sindaco di Cortina d’Ampezzo Gianluca Lorenzi. «Se vai avanti con la pista da bob, ti facciamo fuori», questo il testo fatto recapitare mercoledì 28 febbraio negli uffici comunali e poi portata al primo cittadino. Lorenzi ha presentato denuncia al Commissariato di polizia di Cortina e la Procura di Belluno ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di minaccia.

Zaia: «Con la vita non si scherza»

Vicinanza al sindaco è stata espressa dal governatore del Veneto Luca Zaia: «Con la vita delle persone non si scherza, il dissenso non deve mai arrivare alla violenza. Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti delle minacce di morte rivolte al sindaco di Cortina che nei giorni scorsi ha ricevuto un’intimidazione a non proseguire con il progetto della pista da bob per le Olimpiadi. Si tratta di un gesto inaccettabile. Al primo cittadino rivolgo la più totale vicinanza e solidarietà delle istituzioni regionali e mia personale. Mi auguro che le forze dell’ordine e la Procura possano al più presto fare luce sulla vicenda, identificando gli autori di queste minacce». Così Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno: «È doveroso riportare la calma su una discussione che non può e non deve eccedere, anche se gli eccessi che leggiamo oggi sono sicuramente frutto di un caso isolato. Le opere olimpiche hanno spaccato l’opinione pubblica ma il clima di contrapposizione totale che si è creato, per quanto disgregante e dai toni accesi, non può arrivare a esprimere minacce di morte».

«Laricidio»

Intanto dopo il disboscamento dei giorni scorsi nella zona del cantiere della pista, il Cai ha coniato il termine «Laricidio» per accusare Simico (Società infrastrutture Milano Cortina) di aver «ucciso» centinaia di «larici centenari». «Troppe ombre, Simico spieghi» ha rilanciato la consigliera regionale di Europa Verde, Cristina Guarda. E la Società infrastrutture Milano Cortina ha risposto per la prima volta specificando che i larici abbattuti nell’area del Ronco sono 560 e non 2 mila: «Una notizia totalmente falsa» specifica una nota ufficiale. La vicenda dei larici continua ad essere incandescente. E a gettare benzina sul fuoco è il Cai: «Il Club alpino italiano prende posizione. I “parchi a larice” da secoli sono soggetti a tagli però, ben diversi da quello a raso effettuato in questo caso, senza alcun rispetto delle procedure forestali. La montagna veneto-trentina rischia di essere quella di un territorio alpino pressoché privo di boschi, ma “ornato” da strutture arrugginite di metallo e cemento».

Il progetto «light»

La risposta di Simico è articolata e dettagliata a partire dai numeri: «I larici secolari sono solo il 7% del totale rimosso che per metà era malato o danneggiato». Simico inizia facendo presente che il passaggio dal progetto originario alla versione “light” della pista «ha comportato una significativa diminuzione della superficie boscata interessata dai cantieri stimata in fase di progettazione esecutiva, portandola così da 24.291 mq a 19.980 mq, risparmiando 4.311mq di superficie con una conseguente riduzione del numero degli alberi da tagliare: si stima infatti che il passaggio al progetto “light” abbia anche consentito di evitare il taglio di oltre 200 alberi. Operazione, peraltro, autorizzata con parere dell’Unità Organizzativa Servizi Forestali di Belluno».