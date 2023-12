Otto studenti veneti vincono il concorso “I fuoriclasse della scuola”. Zaia: “Esempi di impegno e tenacia”

“I miei complimenti agli otto studenti veneti vincitori dell’edizione 2023 delle borse di studio del progetto ‘I Fuoriclasse della scuola’, che mira a valorizzare i giovani talenti attraverso il contributo di donazioni da parte di fondazioni, associazioni, società o di singoli cittadini. Con il loro impegno, la loro determinazione e l’impegno nello studio rappresentano un’eccellenza delle nostre scuole oltre ad essere un esempio per i loro coetanei. Con l’occasione desidero ringraziare i loro docenti per la passione e la dedizione nell’insegnamento e tutte le realtà sostenitrici del progetto, che con la loro generosità e lungimiranza sostengono la tenacia e le capacità dei Fuoriclasse, campioni in diverse discipline scolastiche: Chimica, Italiano, Matematica, Fisica, Informatica, Scienze naturali, Economia, Lingue e civiltà classiche, Astronomia, Filosofia, Statistica, New Design, e le competenze professionali e degli istituti tecnici”.

I complimenti di Zaia

Sono le parole con cui il presidente del Veneto Luca Zaia si è voluto congratulare con gli otto studenti, su 43 a livello nazionale, risultati vincitori del progetto “I Fuoriclasse della scuola”, giunto alla 7° edizione, realizzato grazie alla collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e del Merito e Fondazione per l’Educazione Finanziaria con ABI, Confindustria e Museo del Risparmio.

La Donazzan

“Molto significativo – ha aggiunto l’assessore Donazzan – che il Ministero abbia voluto valorizzare con un premio anche le competenze in gare professionali, in coerenza con la riforma del 4+2, che vedrà un potenziamento della filiera professionalizzante per cui il Veneto è già candidato a mettere in campo la sperimentazione”.

I vincitori

Le borse di studio, oltre ad un assegno di 1.500 euro, prevedono anche la partecipazione a un Campus di tre giorni con approfondimenti di economia, imprenditorialità ed educazione finanziaria e percorsi di esperienza aziendale. I Fuoriclasse veneti edizione 2023 sono: Pietro Andreose, Liceo Scientifico “Fermi” di Padova (Campionati di Fisica); Desirèe Fassina I.T.C.S “Einaudi Gramsci” di Padova (Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici); Pietro Frasson ITT “Marconi” di Padova (Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici); Marco Frigo I.I.S. “Scotton” Bassano del Grappa, (Vicenza) (Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici); Anna Manfrin ITS “Sansovino” di Oderzo (Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici); Cristina Righetti IIS “Calabrese” San Pietro in Cariano (Verona) (Gara nazionale per gli alunni degli istituti professionali e tecnici); Luca Sartori Liceo Scientifico “Jacopo da Ponte” Bassano del Grappa Vicenza (Campionati di matematica) e Enrico Zonta Liceo Scientifico “Jacopo da Ponte” Bassano del Grappa Vicenza (Campionati di matematica).